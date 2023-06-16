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Воробьев: экозавод по производству гофроупаковки и бумаги появится в МО - РИА Новости, 16.06.2023
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Новости Подмосковья
 
18:32 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878763151.html
Воробьев: экозавод по производству гофроупаковки и бумаги появится в МО
Воробьев: экозавод по производству гофроупаковки и бумаги появится в МО - РИА Новости, 16.06.2023
Воробьев: экозавод по производству гофроупаковки и бумаги появится в МО
Завод по производству гофроупаковки и бумагоделательная машина появятся на территории особой экономической зоны "Кашира", сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:32
2023-06-16T18:32
новости подмосковья
андрей воробьев
пмэф 2023
московская область (подмосковье)
кашира
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Завод по производству гофроупаковки и бумагоделательная машина появятся на территории особой экономической зоны "Кашира", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с генеральным директором ООО "Л-ПАК Кашира" Петром Каранчуком на площадке ПМЭФ-2023. "У нас пять особых экономических зон, которые предлагают резидентам налоговые льготы, инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны. Взамен нашей территории получают инвестиции, компетенции и технологии, рабочие места. Компания "Л-ПАК" планирует уже через год запустить первую очередь завода в Кашире и обеспечить работой более 800 жителей Подмосковья. Это известный изготовитель гофрокартона, надежный инвестор. Для нас особенно важно, что производство будет практически безотходным, экологичным", - отметил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным пресс-службы, строительство пройдет в две очереди. К 2025 году введут в эксплуатацию завод по производству гофроупаковки, а к 2027 году будет запущена бумагоделательная машина. Проект обеспечит регион 1150 рабочими местами, инвестиции составят более 19 миллиардов рублей. "На новом предприятии в Кашире мы планируем перерабатывать порядка 10 тысяч тонн макулатуры в месяц. Превращая бумажное сырье в новый продукт, мы следуем целям устойчивого развития, основанного на принципах заботы об окружающей среде, человеке и обществе. В Кашире мы планируем выйти на мощность 60 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий из него в месяц", - сказал Каранчук, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, пмэф 2023, московская область (подмосковье), кашира
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, ПМЭФ 2023, Московская область (Подмосковье), Кашира

Воробьев: экозавод по производству гофроупаковки и бумаги появится в МО

© Фото : правительство Московской областиЭкологичный завод по производству гофроупаковки и бумаги появится в Подмосковье
Экологичный завод по производству гофроупаковки и бумаги появится в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Завод по производству гофроупаковки и бумагоделательная машина появятся на территории особой экономической зоны "Кашира", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с генеральным директором ООО "Л-ПАК Кашира" Петром Каранчуком на площадке ПМЭФ-2023.
"У нас пять особых экономических зон, которые предлагают резидентам налоговые льготы, инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны. Взамен нашей территории получают инвестиции, компетенции и технологии, рабочие места. Компания "Л-ПАК" планирует уже через год запустить первую очередь завода в Кашире и обеспечить работой более 800 жителей Подмосковья. Это известный изготовитель гофрокартона, надежный инвестор. Для нас особенно важно, что производство будет практически безотходным, экологичным", - отметил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Воробьев на ПМЭФ-2023: передовой двигателестроительный кластер откроют в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Воробьев: передовой двигателестроительный кластер откроют в Подмосковье
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По данным пресс-службы, строительство пройдет в две очереди. К 2025 году введут в эксплуатацию завод по производству гофроупаковки, а к 2027 году будет запущена бумагоделательная машина. Проект обеспечит регион 1150 рабочими местами, инвестиции составят более 19 миллиардов рублей.
"На новом предприятии в Кашире мы планируем перерабатывать порядка 10 тысяч тонн макулатуры в месяц. Превращая бумажное сырье в новый продукт, мы следуем целям устойчивого развития, основанного на принципах заботы об окружающей среде, человеке и обществе. В Кашире мы планируем выйти на мощность 60 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий из него в месяц", - сказал Каранчук, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевПМЭФ 2023Московская область (Подмосковье)Кашира
 
 
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