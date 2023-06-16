https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878756934.html

Воробьев: передовой двигателестроительный кластер откроют в Подмосковье

Воробьев: передовой двигателестроительный кластер откроют в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2023

Воробьев: передовой двигателестроительный кластер откроют в Подмосковье

Промышленный кластер по производству уникальных по мощности двигателей на базе Коломенского завода позволит заместить импортную продукцию в данном сегменте... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:15

2023-06-16T18:15

2023-06-16T18:15

новости подмосковья

андрей воробьев

кирилл липа

трансмашхолдинг

пмэф 2023

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Промышленный кластер по производству уникальных по мощности двигателей на базе Коломенского завода позволит заместить импортную продукцию в данном сегменте промышленности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой на площадке ПМЭФ - 2023. "Новый двигателестроительный промышленный кластер начнет работу на базе Коломенского завода до конца 2023 года. Это будет первый в стране центр производства уникальных по мощности двигателей, включающий все этапы - от проектирования до испытаний. Важность проекта заключается в том, что он позволит заместить импортную продукцию, нарастить технологический суверенитет. Инвестор вкладывает около 26 миллиардов рублей в производство. Численность кластера составит порядка 7,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, планирует инвестировать 1,3 миллиарда в модернизацию Коломенского колледжа, чтобы готовить кадры под запросы предприятия", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы губернатора и правительства Московской области.По данным ведомства, кластер запустят до конца текущего года, а к 2027 году закончат ввод всех сопутствующих объектов социальной и образовательной инфраструктуры. "Среди продукции, которую планируют производить: уникальные двигатели в диапазоне от 0,8 - 7,5 мВт, дизель-генераторы - 18-9-ДГМ, регуляторы частоты вращения (применение - дизель-генераторы 16Д49 и Д500) и пусковые преобразователи (применение - дизель-генератор 18-9-ДГМ)", - отмечается в пресс-релизе. Изготавливаемая продукция может быть использована для маневровых и магистральных тепловозов, судовой техники, а также на предприятиях атомной и малой энергетики. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878709406.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, кирилл липа, трансмашхолдинг, пмэф 2023, московская область (подмосковье)