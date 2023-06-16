https://ria.ru/20230616/plyazhi-1741133164.html

Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2023 году?

Пляжи Москвы 2023 где можно купаться?

Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2023 году?

Пляжи Москвы — специально отведенные зоны для отдыха на воде. О том, где можно купаться бесплатно и платно в 2023 году, а также список хороших пляжей — в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:36

2023-06-16T14:36

2023-06-16T17:54

общество

место под солнцем, или пляжи вашего города

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

"сокольники"

зеленоград

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пляжи Москвы — специально отведенные зоны для отдыха на воде. О том, где можно купаться бесплатно и платно в 2023 году, а также список хороших пляжей — в материале РИА Новости.Пляжи Москвы — 2023Пляжи в Москве бывают нескольких типов. На первых можно загорать и купаться, на вторых только загорать, а третьи оснащены дополнительными бассейнами. Бесплатные пляжи обычно переполнены, поэтому отдыхать там с комфортом может быть затруднительно, особенно в случае сильной жары. Лучше всего приезжать на пляж как можно раньше, чтобы занять лежаки или хорошее место на траве, песке. Ежегодно Роспотребнадзор проводит лабораторную проверку воды и обнародует список допустимых для купания водоемов. Как правило, происходит это в июне, и в 2023 году отчет еще не публиковался. Тем не менее, согласно данным прошлых лет, есть некоторые популярные места, которые уже получали хорошую оценку. При этом купаться в них до соответствующего заявления от Роспотребнадзора небезопасно.Пляж "Левобережный""Левобережный" — одно из самых самых популярных купальных мест Москвы, которое находится в черте города. Туда удобно добираться на автомобиле, но можно и на общественном транспорте. На пляже есть кафе, раздевалки, детские площадки с различными бесплатными развлечениями, а также спасательный пункт. В основном территория покрыта мелким песком, но у воды растет трава. Сам водоем, Химкинское водохранилище, пригоден для купания, но не очень чистый. Где находится: Прибрежный проезд, 5, 6 и 7.Пляж "Тропарево"Этот пляж находится в юго-восточной части Москвы на территории одноименного парка, который имеет отдельные зоны для прогулок и для купания. Это место подойдет для семейного отдыха, потому что оборудовано спортивными и детскими игровыми площадками, есть возможность взять в аренду лодку или катамаран. Здесь работает бесплатный Wi-Fi, есть небольшие кафе. Сам пляж бесплатный, но заплатить придется за вход на площадку с играми и использование водного транспорта. В хорошую погоду обычно бывает нелегко найти свободный лежак. В акватории есть специальный мост, только с него можно нырять в воду. Где находится: улица Академика Виноградова, 12.Пляж у Мещерского прудаМещерский пруд также пользуется популярностью у жителей столицы — он бесплатный, в отличие от многих других мест отдыха. Территория постоянно очищается, облагораживается, берег покрыт травой, но есть и участки с песком. Лежаков здесь не много, поэтому лучше взять полотенце или покрывало, чтобы загорать. Есть раздевалки, туалеты, душевые, детская площадка, зона для игры в волейбол, можно взять лодку в аренду, жарить шашлыки. Неподалеку располагается лесная зона, которая хорошо подходит для прогулок. Где находится: улица Воскресенская, дома 5-31.Пляж "Серебряный бор — 2"В отличие от "Серебряного бора — 1", который является вип-зоной, вход на второй пляж свободный, заплатить нужно только за вход на площадку с развлечениями для детей. Находится это место на территории комплекса "Поместье-парк". Здесь есть раздевалки, биотуалет, скамейки, беседки, спортивные площадки. Шезлонги, пляжный зонт, гидроцикл или лодку можно арендовать в пункте проката. В самом "Поместье-парке" есть ресторан, на пляже можно перекусить фастфудом, купить прохладительные напитки. Где находится: улица Таманская, 44.Пляж "Серебряный бор — 3"Это самый крупный пляж Москвы. Здесь располагаются несколько пляжных комплексов, в которых часто проводятся различные мероприятия и вечеринки с участием диджеев или музыкантов. На территории пляжа можно взять напрокат катамараны, катера, водные лыжи, гидроциклы, лежаки, а также инвентарь для спорта и так далее, также есть отдельные спортивные площадки для волейбола, бадминтона, футбола. На берегу находятся раздевалки, душевые, удобные шатры, в некоторых зонах можно устраивать пикники и жарить шашлык. Где находится: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15.Пляж "Строгино"Это бесплатный и хорошо обустроенные пляж в северо-западной части Строгинской поймы, которая представляет собой заполненный водой карьер. Тут есть кабинки для переодевания, туалеты, игровая площадка, доступна аренда шезлонгов, можно посетить спортивные площадки, позаниматься на тренажерах. Рядом располагаются кафе, есть частные пляжные зоны. Здесь разрешается загорать.Где находится: Строгинская пойма.Пляж "Борисовские пруды"Пляж находится на территории одноименного парка и оборудован для комфортного отдыха, однако купаться в нем нельзя (требование Роспотребнадзора). Зато здесь можно позагорать, устроить пикник, поиграть в волейбол, заняться спортом. Рыбаки отмечают, что улов в озере хороший.Где находится: Борисовский пруд, 2а.Пляж "Рублево"Вход платный (около 300 рублей), однако в жару здесь все равно многолюдно и занять место будет довольно проблематично. На территории есть вся инфраструктура: кафе, спортивные, детские площадки, аттракционы на воде, пункты проката водного транспорта, различные развлечения, за безопасностью отдыха следят спасатели. Есть купальная зона, специально рассчитанная именно на маленьких детей. В парк удобно добираться на общественном транспорте, есть парковка на 400 мест, ее стоимость — 500 рублей в час.Где находится: Мякининское шоссе, стр.1.Пляж "Озеро Белое"Располагается в районе Косино и имеет небольшую территорию. Его посещение бесплатное, пляж песчаный, а вход в воду пологий и плавный, так что подойдет для детей. Здесь есть раздевалки, туалеты, спортивные площадки для игры в настольный теннис, футбол. Под деревьями можно спрятаться от солнца, если нет пляжного зонта. Водоем считается очень чистым, но из-за бьющих ключей бывают менее прогретые участки воды. Отдельная зона для пикников и жарки шашлыка. За безопасностью на воде следят катера со спасателями, также установлены камеры, а недалеко находится пункт МЧС.Где находится: улица Заозерная, 2-6.Пляж "Черное озеро"На Черном озере в Зеленограде небольшое количество лежаков, которые практически всегда заняты, поэтому лучше брать с собой покрывало. Есть несколько раздевалок, туалеты, но кафе и ресторанов рядом нет. Водоем неглубокий, для купания детей отведена безопасная зона. Несмотря на небогатую инфраструктуру, место пользуется популярностью у горожан. Рядом располагается лес. Где находится: Москва, Зеленоград, микрорайон № 6.Пляж "Большой городской пруд"Другой пляж в Зеленограде — на Большом городском пруду — находится на территории парка Победы, где приятно прогуляться в тени деревьев. Здесь есть шезлонги, зоны для игр в волейбол, настольный теннис, бильярд, из удобств — кабинки для переодевания, туалет. Дети могут посетить развлекательную площадку, водные горки, а для их купания отведена специальная часть пляжа. Есть возможность взять напрокат катамаран или лодку. Где находится: Москва, Зеленоград, Центральный проспект.Пляж "Школьное озеро"Глубина этого озера — не более двух метров, что хорошо подходит для отдыха с детьми. Лежаков тут нет, но можно расположиться под навесами, защищающими от солнца. Вход на пляж свободный, хотя есть и платная зона с шезлонгами и спортплощадками. Где находится: Москва, Зеленоград, микрорайон № 10.Пляж "Путяевский пруд"Пляж в парке "Сокольники" имеет довольно обширную территорию. Рядом есть лес. На берегу можно устроиться как на песке, так и на траве, для удобства посетителей работают несколько точек продажи фастфуда и напитков. Также имеется спортивная зона с тренажерами. Главный минус этой зоны отдыха — близость железной дороги. Где находится: ПКиО "Сокольники", 4-й Лучевой просек.Платные пляжиПлатных водных комплексов в Москве в 2023 году также предостаточно. Как правило, это зоны с несколькими большими бассейнами. Цены на посещение их варьируются. Например, в одном целый день будет стоить 2500 рублей, а в другом придется отдать 1500 рублей за три часа. В стоимость не входит прокат инвентаря, например матраса для пластикового лежака. На территории есть бары и рестораны, а по выходным работают диджеи. Кроме купальных зон для взрослых, есть отдельные для детей. Открытые летние пляжи находятся, в частности, в парке "Фили", спорткомплексе "Лужники", а также в парке "Северное Тушино".

https://realty.ria.ru/20230518/plyazhi-1872131816.html

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москва

зеленоград

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общество, место под солнцем, или пляжи вашего города, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), "сокольники", зеленоград, городское хозяйство москвы