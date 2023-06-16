https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878743400.html
"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия
"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия - РИА Новости, 16.06.2023
"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия
Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:41
2023-06-16T17:41
2023-06-16T19:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства.По его словам, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать"."Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. И, понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют на какие-то жесткие действия в надежде потом ткнуть пальцем и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие жестокие, и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", — пояснил Путин.При этом он напомнил, что Россия может применить ОМУ, если создается угроза для "территориальной целостности, независимости и суверенитета существования государства".Российский лидер также затронул тему размещения ядерного оружия в Белоруссии. Это, отметил он, элемент сдерживания. "Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — подытожил глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Хрен им" — Путин о стремлении Запада сократить российские запасы ядерного оружия
Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
2023-06-16T17:41
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, владимир путин, безопасность, белоруссия, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Россия, НАТО, Владимир Путин, Безопасность, Белоруссия, ПМЭФ 2023
"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия
Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия, несмотря на желание НАТО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства.
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По его словам, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать".
"Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. И, понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют на какие-то жесткие действия в надежде потом ткнуть пальцем и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие жестокие, и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", — пояснил Путин.
При этом он напомнил, что Россия может применить ОМУ, если создается угроза для "территориальной целостности, независимости и суверенитета существования государства".
Российский лидер также затронул тему размещения ядерного оружия в Белоруссии
. Это, отметил он, элемент сдерживания.
"Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — подытожил глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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