https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878743400.html

"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия

"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия - РИА Новости, 16.06.2023

"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия

Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:41

2023-06-16T17:41

2023-06-16T19:20

пмэф-2023

россия

нато

владимир путин

безопасность

белоруссия

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878765194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1c25c6fd1f7c2b828b77b7696be89b7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства.По его словам, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать"."Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. И, понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют на какие-то жесткие действия в надежде потом ткнуть пальцем и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие жестокие, и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", — пояснил Путин.При этом он напомнил, что Россия может применить ОМУ, если создается угроза для "территориальной целостности, независимости и суверенитета существования государства".Российский лидер также затронул тему размещения ядерного оружия в Белоруссии. Это, отметил он, элемент сдерживания. "Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — подытожил глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230612/raskhody-1877681536.html

https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878748773.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хрен им" — Путин о стремлении Запада сократить российские запасы ядерного оружия Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. 2023-06-16T17:41 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нато, владимир путин, безопасность, белоруссия, пмэф 2023