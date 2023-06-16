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ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 16.06.2023

ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска утром в пятницу выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:57

2023-06-16T06:57

2023-06-16T06:57

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 06.40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк, происшествия