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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли в пятницу Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:14
2023-06-16T19:14
2023-06-16T19:19
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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донецк, сцкк, макеевка, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Макеевка, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку