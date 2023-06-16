https://ria.ru/20230616/obstrel-1878775318.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли в пятницу Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:14

2023-06-16T19:14

2023-06-16T19:19

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

макеевка

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

донецк

макеевка

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донецк, сцкк, макеевка, украина, происшествия