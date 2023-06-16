https://ria.ru/20230616/neonatsisty-1878710410.html

Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов

Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:37

2023-06-16T16:37

2023-06-16T17:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f896b68aaee0c8b00446ce3443034004.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов."Сегодня используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает, ни слова, ничего не говорит. Поставили там во главе известного человека, который прикрывает всю эту камарилью неонацистов – и вперёд. Никто не слышит. Вот мы с вами сейчас посмотрели, показали этот ролик, который я попросил показать, где бандеровцы уходят под нацистским флагом и людей убивают. Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведет им? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используется этот механизм в борьбе с нами", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878708342.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, владимир зеленский, украина, россия