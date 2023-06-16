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Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 16.06.2023 (обновлено: 17:45 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/neonatsisty-1878710410.html
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов
Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:37
2023-06-16T17:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов."Сегодня используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает, ни слова, ничего не говорит. Поставили там во главе известного человека, который прикрывает всю эту камарилью неонацистов – и вперёд. Никто не слышит. Вот мы с вами сейчас посмотрели, показали этот ролик, который я попросил показать, где бандеровцы уходят под нацистским флагом и людей убивают. Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведет им? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используется этот механизм в борьбе с нами", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов

Путин заявил, что президент Украины Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов.
"Сегодня используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает, ни слова, ничего не говорит. Поставили там во главе известного человека, который прикрывает всю эту камарилью неонацистов – и вперёд. Никто не слышит. Вот мы с вами сейчас посмотрели, показали этот ролик, который я попросил показать, где бандеровцы уходят под нацистским флагом и людей убивают. Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведет им? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используется этот механизм в борьбе с нами", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Путин: Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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