https://ria.ru/20230616/neonatsisty-1878710410.html
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов
Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:37
2023-06-16T16:37
2023-06-16T17:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов."Сегодня используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает, ни слова, ничего не говорит. Поставили там во главе известного человека, который прикрывает всю эту камарилью неонацистов – и вперёд. Никто не слышит. Вот мы с вами сейчас посмотрели, показали этот ролик, который я попросил показать, где бандеровцы уходят под нацистским флагом и людей убивают. Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведет им? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используется этот механизм в борьбе с нами", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Путин заявил, что Зеленский прикрывает неонацистов
Путин заявил, что президент Украины Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов