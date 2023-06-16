https://ria.ru/20230616/moskva-1878619249.html

Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве

Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве - РИА Новости, 16.06.2023

Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве

Специалисты приступили к проведению аэрации на улицах Москвы из-за жаркой погоды, также будет проведена промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:34

2023-06-16T13:34

2023-06-16T13:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к проведению аэрации на улицах Москвы из-за жаркой погоды, также будет проведена промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в период с 16 по 21 июня максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. "В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства после уборки улично-дорожной сети будут проводить промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа будет выполняться аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить. Также автомобилистов Москвы попросили с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.

https://ria.ru/20230615/odnoletniki-1878287307.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы