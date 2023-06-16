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Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве - РИА Новости, 16.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:34 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/moskva-1878619249.html
Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве
Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве - РИА Новости, 16.06.2023
Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве
Специалисты приступили к проведению аэрации на улицах Москвы из-за жаркой погоды, также будет проведена промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:34
2023-06-16T13:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к проведению аэрации на улицах Москвы из-за жаркой погоды, также будет проведена промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в период с 16 по 21 июня максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. "В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства после уборки улично-дорожной сети будут проводить промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа будет выполняться аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить. Также автомобилистов Москвы попросили с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Специалисты приступили к проведению аэрации воздуха в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жаркая погода в Москве
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к проведению аэрации на улицах Москвы из-за жаркой погоды, также будет проведена промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в период с 16 по 21 июня максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов.
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"В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства после уборки улично-дорожной сети будут проводить промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа будет выполняться аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.
Также автомобилистов Москвы попросили с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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