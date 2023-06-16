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Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы - РИА Новости, 16.06.2023
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Союзное государство
 
15:20 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/mezentsev-1878663048.html
Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы
Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы - РИА Новости, 16.06.2023
Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы
Десять программ Союзного государства, утвержденные в ноябре 2021 года, полностью реализованы, проведено 80% из запланированных мероприятий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:20
2023-06-16T15:20
союзное государство
россия
белоруссия
алексей оверчук
владимир путин
дмитрий мезенцев
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Десять программ Союзного государства, утвержденные в ноябре 2021 года, полностью реализованы, проведено 80% из запланированных мероприятий, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встреч на ПМЭФ-2023."Стратегия взаимодействия Беларуси и России стала главной темой одного из круглых столов форума. Доклады первого вице-премьера Республики Беларусь Николая Снопкова и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука подтвердили, что качество текущего взаимодействия идет в четком соответствии с экономической повесткой, которую на заседании Высшего Госсовета 4 ноября 2021 года определили президенты двух стран", - сказал Мезенцев.Он особо отметил, что в первом квартале 2023 года рост товарооборота между братскими странами составил 20%."Это значимо. Есть потребность наполнять национальные рынки продукцией партнеров, есть линейка товаров, которые востребованы, есть гарантия обеспечения социальных обязательств государства, как и наполнение бюджетов промышленных предприятий, а, соответственно, и регионов двух наших стран. Это общий тренд", - пояснил госсекретарь Союзного государства.Мезенцев также обратил внимание на "характеристику союзного взаимодействия, которую сложно замерить цифрами"."Я говорю о практике взаимодействия и умении выйти на совместный результат с безусловным учетом национальных интересов. Благодаря этому и удалось достичь сегодняшних результатов. Тут стоит отметить и значимость доверия. Сегодня это важнейшая компонента многоцелевой практики взаимодействия. К примеру, это подтверждено созданием Межгосударственного центра в структуре союзного Таможенного комитета, благодаря которому мы выходим на совершенно иной режим прослеживания товаров. Мы видим, как умело договариваются налоговые службы", - сказал Мезенцев.По его словам, совершенствуется и система взаимоотношений в образовательной и научной сферах."Возьмем "Курчатовский институт" как локомотив совместного сотрудничества ученых двух стран. Сегодня он предоставляет белорусским коллегам возможность совместного проведения фундаментальных исследований в сфере ядерной физики, генетики, биотехнологии, материаловедения, в том числе, и на базе открытого в Минске филиала Курчатовского института. Это уникальная возможность - не вкладывая огромных сумм в создание национальной инфраструктуры научного поиска, опереться на потенциал россиян и вместе с ними выходить на совместные результаты", - подчеркнул госсекретарь.Мезенцев убежден, что плотное взаимодействие ученых двух стран обеспечит должный уровень конкурентоспособности на поприще научного поиска."Суммарно это должно работать на задачу по обеспечению технологического суверенитета Беларуси и России, которую поставили перед Союзным государством президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко", - подытожил Мезенцев.
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россия, белоруссия, алексей оверчук, владимир путин, дмитрий мезенцев, пмэф 2023
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Дмитрий Мезенцев, ПМЭФ 2023

Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Десять программ Союзного государства, утвержденные в ноябре 2021 года, полностью реализованы, проведено 80% из запланированных мероприятий, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встреч на ПМЭФ-2023.
"Стратегия взаимодействия Беларуси и России стала главной темой одного из круглых столов форума. Доклады первого вице-премьера Республики Беларусь Николая Снопкова и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука подтвердили, что качество текущего взаимодействия идет в четком соответствии с экономической повесткой, которую на заседании Высшего Госсовета 4 ноября 2021 года определили президенты двух стран", - сказал Мезенцев.
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Он особо отметил, что в первом квартале 2023 года рост товарооборота между братскими странами составил 20%.
"Это значимо. Есть потребность наполнять национальные рынки продукцией партнеров, есть линейка товаров, которые востребованы, есть гарантия обеспечения социальных обязательств государства, как и наполнение бюджетов промышленных предприятий, а, соответственно, и регионов двух наших стран. Это общий тренд", - пояснил госсекретарь Союзного государства.
Мезенцев также обратил внимание на "характеристику союзного взаимодействия, которую сложно замерить цифрами".
"Я говорю о практике взаимодействия и умении выйти на совместный результат с безусловным учетом национальных интересов. Благодаря этому и удалось достичь сегодняшних результатов. Тут стоит отметить и значимость доверия. Сегодня это важнейшая компонента многоцелевой практики взаимодействия. К примеру, это подтверждено созданием Межгосударственного центра в структуре союзного Таможенного комитета, благодаря которому мы выходим на совершенно иной режим прослеживания товаров. Мы видим, как умело договариваются налоговые службы", - сказал Мезенцев.
По его словам, совершенствуется и система взаимоотношений в образовательной и научной сферах.
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"Возьмем "Курчатовский институт" как локомотив совместного сотрудничества ученых двух стран. Сегодня он предоставляет белорусским коллегам возможность совместного проведения фундаментальных исследований в сфере ядерной физики, генетики, биотехнологии, материаловедения, в том числе, и на базе открытого в Минске филиала Курчатовского института. Это уникальная возможность - не вкладывая огромных сумм в создание национальной инфраструктуры научного поиска, опереться на потенциал россиян и вместе с ними выходить на совместные результаты", - подчеркнул госсекретарь.
Мезенцев убежден, что плотное взаимодействие ученых двух стран обеспечит должный уровень конкурентоспособности на поприще научного поиска.
"Суммарно это должно работать на задачу по обеспечению технологического суверенитета Беларуси и России, которую поставили перед Союзным государством президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко", - подытожил Мезенцев.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлексей ОверчукВладимир ПутинДмитрий МезенцевПМЭФ 2023
 
 
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