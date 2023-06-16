https://ria.ru/20230616/mezentsev-1878663048.html

Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы

Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы - РИА Новости, 16.06.2023

Мезенцев: 10 программ Союзного государства полностью реализованы

Десять программ Союзного государства, утвержденные в ноябре 2021 года, полностью реализованы, проведено 80% из запланированных мероприятий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:20

2023-06-16T15:20

2023-06-16T15:20

союзное государство

россия

белоруссия

алексей оверчук

владимир путин

дмитрий мезенцев

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Десять программ Союзного государства, утвержденные в ноябре 2021 года, полностью реализованы, проведено 80% из запланированных мероприятий, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встреч на ПМЭФ-2023."Стратегия взаимодействия Беларуси и России стала главной темой одного из круглых столов форума. Доклады первого вице-премьера Республики Беларусь Николая Снопкова и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука подтвердили, что качество текущего взаимодействия идет в четком соответствии с экономической повесткой, которую на заседании Высшего Госсовета 4 ноября 2021 года определили президенты двух стран", - сказал Мезенцев.Он особо отметил, что в первом квартале 2023 года рост товарооборота между братскими странами составил 20%."Это значимо. Есть потребность наполнять национальные рынки продукцией партнеров, есть линейка товаров, которые востребованы, есть гарантия обеспечения социальных обязательств государства, как и наполнение бюджетов промышленных предприятий, а, соответственно, и регионов двух наших стран. Это общий тренд", - пояснил госсекретарь Союзного государства.Мезенцев также обратил внимание на "характеристику союзного взаимодействия, которую сложно замерить цифрами"."Я говорю о практике взаимодействия и умении выйти на совместный результат с безусловным учетом национальных интересов. Благодаря этому и удалось достичь сегодняшних результатов. Тут стоит отметить и значимость доверия. Сегодня это важнейшая компонента многоцелевой практики взаимодействия. К примеру, это подтверждено созданием Межгосударственного центра в структуре союзного Таможенного комитета, благодаря которому мы выходим на совершенно иной режим прослеживания товаров. Мы видим, как умело договариваются налоговые службы", - сказал Мезенцев.По его словам, совершенствуется и система взаимоотношений в образовательной и научной сферах."Возьмем "Курчатовский институт" как локомотив совместного сотрудничества ученых двух стран. Сегодня он предоставляет белорусским коллегам возможность совместного проведения фундаментальных исследований в сфере ядерной физики, генетики, биотехнологии, материаловедения, в том числе, и на базе открытого в Минске филиала Курчатовского института. Это уникальная возможность - не вкладывая огромных сумм в создание национальной инфраструктуры научного поиска, опереться на потенциал россиян и вместе с ними выходить на совместные результаты", - подчеркнул госсекретарь.Мезенцев убежден, что плотное взаимодействие ученых двух стран обеспечит должный уровень конкурентоспособности на поприще научного поиска."Суммарно это должно работать на задачу по обеспечению технологического суверенитета Беларуси и России, которую поставили перед Союзным государством президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко", - подытожил Мезенцев.

https://ria.ru/20230607/tovarooborot-1876704392.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, алексей оверчук, владимир путин, дмитрий мезенцев, пмэф 2023