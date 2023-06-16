https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878673569.html

Координационный центр аналитического центра России появится в Ленобласти

Координационный центр аналитического центра России появится в Ленобласти - РИА Новости, 16.06.2023

Координационный центр аналитического центра России появится в Ленобласти

Ленинградская область станет одним из пилотных субъектов России, где реализуется проект по созданию Региональных координационных центров Аналитического центра... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:37

2023-06-16T15:37

2023-06-16T15:37

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ленинградская область станет одним из пилотных субъектов России, где реализуется проект по созданию Региональных координационных центров Аналитического центра при правительстве РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Региональные координационные центры в регионах создаются по поручению правительства России, напомнили в обладминистрации, и их задача – на основе первичных данных, собираемых в единую базу, оценивать социально-экономическую ситуацию в целом в стране и на отдельно взятой территории."Анализ этих данных позволит принимать грамотные и эффективные управленческие решения при реализации государственных задач", - пояснили в пресс-службе.Соглашение о реализации на территории Ленобласти пилотного проекта подписали на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Дрозденко и руководитель Аналитического центра Константин Калинин. На первом этапе центр окажет региону методическую поддержку и займется обучением региональных специалистов для подготовки кадров для Координационного центра."Для Ленинградской области создание координационного центра с использованием федеральных наработок ― возможность "не наступать самим на грабли", а внедрить лучшие, эффективные практики выявления точек роста и приоритетов региональной политики на основе обработки больших данных различных информационных систем", - прокомментировал Дрозденко.

https://ria.ru/20230616/investproekty-1878643694.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023