https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878625442.html
Ленобласть и "АтомЭнерго" реализуют проект сети многопортовых заправок
Ленобласть и "АтомЭнерго" реализуют проект сети многопортовых заправок - РИА Новости, 16.06.2023
Ленобласть и "АтомЭнерго" реализуют проект сети многопортовых заправок
В Ленинградской области до 2023 года планируют создать сеть многопортовых заправок для зарядки экологически чистых средств передвижения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:53
2023-06-16T13:53
2023-06-16T13:53
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. В Ленинградской области до 2023 года планируют создать сеть многопортовых заправок для зарядки экологически чистых средств передвижения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ООО "АтомЭнерго" о поэтапном создании зарядной инфраструктуры в период до 2030 года, в том числе многопортового энергохаба, запуск IT платформы для управления зарядной инфраструктуры подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральном директором компании Валерием Маркеловым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."За этим соглашением о развитии заправочной инфраструктуры для электромобилей ― репутация "Росатома" как корпорации знаний. В свою очередь, Ленинградская область не боится быть пионером во внедрении прогрессивных технологий во всех отраслях. Мы намерены развиваться как регион инноваций и в полной мере приветствуем планы компании "АтомЭнерго" по работе в Ленинградской области", ― сказал губернатор.Как напомнили в пресс-службе областной администрации, Ленинградская область с 2022 года участвует в реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в рамках федеральной стратегической инициативы "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". При помощи федерального бюджета в регионе за год создано 30 зарядных станций в девяти районах Ленобласти. Помимо "быстрых" электрозарядных станций действуют порядка 70 медленных, включая частные зарядные устройства.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, пмэф 2023
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. В Ленинградской области до 2023 года планируют создать сеть многопортовых заправок для зарядки экологически чистых средств передвижения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ООО "АтомЭнерго" о поэтапном создании зарядной инфраструктуры в период до 2030 года, в том числе многопортового энергохаба, запуск IT платформы для управления зарядной инфраструктуры подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральном директором компании Валерием Маркеловым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"За этим соглашением о развитии заправочной инфраструктуры для электромобилей ― репутация "Росатома" как корпорации знаний. В свою очередь, Ленинградская область не боится быть пионером во внедрении прогрессивных технологий во всех отраслях. Мы намерены развиваться как регион инноваций и в полной мере приветствуем планы компании "АтомЭнерго" по работе в Ленинградской области", ― сказал губернатор.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, Ленинградская область с 2022 года участвует в реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в рамках федеральной стратегической инициативы "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". При помощи федерального бюджета в регионе за год создано 30 зарядных станций в девяти районах Ленобласти. Помимо "быстрых" электрозарядных станций действуют порядка 70 медленных, включая частные зарядные устройства.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.