https://ria.ru/20230616/kontsert-1878547379.html

В Москве пройдет концерт "Вещая правда Победы"

В Москве пройдет концерт "Вещая правда Победы" - РИА Новости, 16.06.2023

В Москве пройдет концерт "Вещая правда Победы"

В Центральном академическом театре Российской Армии 22 июня, в День памяти и Скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, пройдет патриотический... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:04

2023-06-16T11:04

2023-06-16T11:04

культура

новости культуры

донецкая народная республика

музыка

театр

центральный академический театр российской армии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Центральном академическом театре Российской Армии 22 июня, в День памяти и Скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, пройдет патриотический концерт "Вещая правда Победы", сообщает пресс-служба мероприятия. В программе сочинения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, Бориса Чайковского и других. Также позвучат стихи классиков русской литературы: Константина Симонова, Александра Пушкина, Федора Тютчева, Ильи Сельвинского. Прочитают и произведения современных поэтов: Владислава Маленко, Анны Ревякиной и других. Выступят Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Петренко, Дмитрий Певцов, Егор Бероев, Джанго и другие. Также на сцену выйдут артисты из Донецкой Народной Республики, ведущие музыкальные коллективы. Исполнят на концерте классический балет. "В концерте выразительными средствами музыки, поэзии, хореографии и других искусств будет показана неизбежность Победы идеологии созидания и человечности, как основы и неисчерпаемого источника нашей духовной силы, над вражеской идеологией превосходства и подавления других. Так, крушение потерпел Третий Рейх, так же, в нынешнем противостоянии, эта идеология гегемонии несет гибель своим приверженцам", — говорит Мария Андреева, скрипачка и пианистка, автор проекта.В фойе театра разместят творческие выставки, посвященные Великой отечественной войне и специальной военной операции. Например, в экспозиции представлены работы донецкого фотохудожника Дениса Григорюка.Выступление проводится в ходе Всероссийской благотворительной акции "Все для Победы". Ее основная идея – "создание концертов, которые станут объединяющей и мобилизующей силой в тылу, а также будут направлены на моральную и материальную поддержку бойцов на передовой", уточнили в пресс-службе.Полученные от продажи билетов средства направят в благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для Победы" на нужды воинов СВО и мирного населения новых регионов России. На портале "Все для Победы" — информация о формах финансовой поддержки и о возможных способах помощи защитникам и мирным жителям освобожденных территорий.

https://ria.ru/20230518/teatr-1872388437.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, донецкая народная республика, музыка, театр, центральный академический театр российской армии