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Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске
Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске - РИА Новости, 16.06.2023
Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске
Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Новороссийске логистического РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:41
2023-06-16T11:41
2023-06-16T11:41
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
санкт-петербург
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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Новороссийске логистического комплекса, инвестиции в проект составят 4,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Новороссийске построят логистический комплекс стоимостью 4,2 миллиарда рублей. Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Александр Руппель и представитель инвестора Алексей Прокопенко", - говорится в сообщении. Уточняется, что производственно-складской комплекс будет предназначен для хранения продуктов питания, последующей комплектации и отправки покупателям. Инвестор – ООО "ОРЦ Новороссийск 2" – планирует создать более 500 новых рабочих мест. После ввода в эксплуатацию объект сдадут в аренду крупной розничной торговой сети. Его площадь составит 50 тысяч квадратных метров, открытие планируется на лето 2024 года, добавил Прокопенко. По словам Руппеля, реализация объекта позволит уменьшить издержки обращения товаров и снизить конечную стоимость для потребителей. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новороссийск, краснодарский край, санкт-петербург
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край, Санкт-Петербург
Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске
Логистический комплекс стоимостью 4,2 миллиарда рублей появится в Новороссийске