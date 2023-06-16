https://ria.ru/20230616/kompleks-1878572355.html

Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске

Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске - РИА Новости, 16.06.2023

Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске

Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Новороссийске логистического РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:41

2023-06-16T11:41

2023-06-16T11:41

краснодарский край

новороссийск

краснодарский край

санкт-петербург

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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Новороссийске логистического комплекса, инвестиции в проект составят 4,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Новороссийске построят логистический комплекс стоимостью 4,2 миллиарда рублей. Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2023 подписали вице-губернатор Александр Руппель и представитель инвестора Алексей Прокопенко", - говорится в сообщении. Уточняется, что производственно-складской комплекс будет предназначен для хранения продуктов питания, последующей комплектации и отправки покупателям. Инвестор – ООО "ОРЦ Новороссийск 2" – планирует создать более 500 новых рабочих мест. После ввода в эксплуатацию объект сдадут в аренду крупной розничной торговой сети. Его площадь составит 50 тысяч квадратных метров, открытие планируется на лето 2024 года, добавил Прокопенко. По словам Руппеля, реализация объекта позволит уменьшить издержки обращения товаров и снизить конечную стоимость для потребителей. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html

новороссийск

краснодарский край

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

новороссийск, краснодарский край, санкт-петербург