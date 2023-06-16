https://ria.ru/20230616/kompanii-1878671700.html

Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний

Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний - РИА Новости, 16.06.2023

Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний

Власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:27

2023-06-16T15:27

2023-06-16T15:54

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Будем работать на новых российских собственников, помогать им, обеспечивать доходы сотрудников предприятия, а также смежников и подрядчиков", - сказал Путин.Он отметил, что под многими иностранными брендами продаётся продукция, которая полностью производится на российских мощностях."Те, кто у нас остался, работает и собирается работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин