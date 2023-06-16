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Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:27 16.06.2023 (обновлено: 15:54 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kompanii-1878671700.html
Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний
Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний - РИА Новости, 16.06.2023
Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний
Власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:27
2023-06-16T15:54
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Будем работать на новых российских собственников, помогать им, обеспечивать доходы сотрудников предприятия, а также смежников и подрядчиков", - сказал Путин.Он отметил, что под многими иностранными брендами продаётся продукция, которая полностью производится на российских мощностях."Те, кто у нас остался, работает и собирается работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Власти поддержат новых российских собственников бывших зарубежных компаний

Путин: власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Будем работать на новых российских собственников, помогать им, обеспечивать доходы сотрудников предприятия, а также смежников и подрядчиков", - сказал Путин.
Он отметил, что под многими иностранными брендами продаётся продукция, которая полностью производится на российских мощностях.
"Те, кто у нас остался, работает и собирается работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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