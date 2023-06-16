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Экс-глава МИД Австрии заявила, что ее считают российским олигархом - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:11 16.06.2023 (обновлено: 14:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/knaysl-1878514425.html
Экс-глава МИД Австрии заявила, что ее считают российским олигархом
Экс-глава МИД Австрии заявила, что ее считают российским олигархом - РИА Новости, 16.06.2023
Экс-глава МИД Австрии заявила, что ее считают российским олигархом
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не думает о том, чтобы вернуться на родину. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:11
2023-06-16T14:48
пмэф-2023
австрия
россия
карин кнайсль
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не думает о том, чтобы вернуться на родину.&quot;Мой маленький дом хотят забрать. Я потеряла все, что у меня было в Австрии: репутацию, мою жизнь, книги, которые написала. Я потеряла их не из-за угроз, они неприятны, но важнее этого то, что у меня не было работы. Без нее я не могу жить, и из-за всех этих причин я покинула Австрию. Я не думаю об этом. Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге&quot;, — посетовала она.По словам Кнайсль, из-за пропаганды многие считают ее российским олигархом или даже шпионом с огромным состоянием, хотя в действительности это не так. А некоторые, добавила экс-министр, призывают отобрать у нее собственность в пользу Украины. "Это ненависть. Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю о том, что хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы", — подчеркнула политик. Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Теперь она живет в Ливане. Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года российский президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Он подарил новобрачным картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и станцевал с невестой. В Кремле отмечали, что Москва негативно относится к травле Кнайсль и считает произошедшее показателем нездорового общества.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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австрия, россия, карин кнайсль, в мире
ПМЭФ-2023, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, В мире
Экс-глава МИД Австрии заявила, что ее считают российским олигархом

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль, Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики
Карин Кнайсль, Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль, Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не думает о том, чтобы вернуться на родину.
«

"Мой маленький дом хотят забрать. Я потеряла все, что у меня было в Австрии: репутацию, мою жизнь, книги, которые написала. Я потеряла их не из-за угроз, они неприятны, но важнее этого то, что у меня не было работы. Без нее я не могу жить, и из-за всех этих причин я покинула Австрию. Я не думаю об этом. Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге", — посетовала она.

По словам Кнайсль, из-за пропаганды многие считают ее российским олигархом или даже шпионом с огромным состоянием, хотя в действительности это не так. А некоторые, добавила экс-министр, призывают отобрать у нее собственность в пользу Украины.
"Это ненависть. Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю о том, что хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы", — подчеркнула политик.
Карин Кнайсль выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта
15 июня, 15:11
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Теперь она живет в Ливане.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года российский президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Он подарил новобрачным картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и станцевал с невестой.
В Кремле отмечали, что Москва негативно относится к травле Кнайсль и считает произошедшее показателем нездорового общества.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023АвстрияРоссияКарин КнайсльВ мире
 
 
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