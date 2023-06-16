Экс-глава МИД Австрии заявила, что ее считают российским олигархом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не думает о том, чтобы вернуться на родину."Мой маленький дом хотят забрать. Я потеряла все, что у меня было в Австрии: репутацию, мою жизнь, книги, которые написала. Я потеряла их не из-за угроз, они неприятны, но важнее этого то, что у меня не было работы. Без нее я не могу жить, и из-за всех этих причин я покинула Австрию. Я не думаю об этом. Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге", — посетовала она.По словам Кнайсль, из-за пропаганды многие считают ее российским олигархом или даже шпионом с огромным состоянием, хотя в действительности это не так. А некоторые, добавила экс-министр, призывают отобрать у нее собственность в пользу Украины. "Это ненависть. Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю о том, что хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы", — подчеркнула политик. Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Теперь она живет в Ливане. Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года российский президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Он подарил новобрачным картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и станцевал с невестой. В Кремле отмечали, что Москва негативно относится к травле Кнайсль и считает произошедшее показателем нездорового общества.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Карин Кнайсль, Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не думает о том, чтобы вернуться на родину.
«
"Мой маленький дом хотят забрать. Я потеряла все, что у меня было в Австрии: репутацию, мою жизнь, книги, которые написала. Я потеряла их не из-за угроз, они неприятны, но важнее этого то, что у меня не было работы. Без нее я не могу жить, и из-за всех этих причин я покинула Австрию. Я не думаю об этом. Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге", — посетовала она.
По словам Кнайсль, из-за пропаганды многие считают ее российским олигархом или даже шпионом с огромным состоянием, хотя в действительности это не так. А некоторые, добавила экс-министр, призывают отобрать у нее собственность в пользу Украины.
"Это ненависть. Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю о том, что хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы", — подчеркнула политик.
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Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Теперь она живет в Ливане.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года российский президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Он подарил новобрачным картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и станцевал с невестой.
В Кремле отмечали, что Москва негативно относится к травле Кнайсль и считает произошедшее показателем нездорового общества.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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