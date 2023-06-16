https://ria.ru/20230616/kampus-1878623388.html

Студенческий кампус БИМ создадут в Иванове

Студенческий кампус БИМ создадут в Иванове - РИА Новости, 16.06.2023

Студенческий кампус БИМ создадут в Иванове

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано концессионное соглашение, которое позволяет провести реконструкцию и дальнейшую... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:45

2023-06-16T13:45

2023-06-16T13:47

ивановская область

станислав воскресенский

пмэф 2023

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ИВАНОВО, 16 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано концессионное соглашение, которое позволяет провести реконструкцию и дальнейшую эксплуатацию комплекса зданий "Большая Ивановская Мануфактура" для создания научно-образовательного центра в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Одна из главных задач проекта – усилить совместные исследовательские и научные разработки в стратегически важных для страны направлениях: материаловедении, дизайне в текстильной и легкой промышленности, территориальном развитии малых и средних городов", – сказал собеседник агентства.По его словам, проект также предполагает реконструкцию и эксплуатацию объектов культурного наследия регионального значения – отделочного корпуса, палилки и дымовой трубы, которые входят в состав Большой Ивановской Мануфактуры, благоустройство территории Межвузовского кампуса и прилегающей городской набережной реки Уводь.Подписи под документом поставили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и директор АНО по содействию в развитии социальной, культурной и научной инфраструктуры "Кампус Большой Ивановской Мануфактуры" Таисия Погодаева."Сейчас важной вехой становится поднятие на новый уровень качества нашего высшего образования, потому что когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места. Появится так называемая "экономика знаний", высокопроизводительная экономика, в которой зарплаты выше. Другая цель – перезапуск знакового для города пространства – центра Иванова. Проект рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.В результате реализации проекта планируется создать новое общественное пространство, включающее в себя 2,5 тысячи мест для комфортного проживания студентов, образовательный центр с современными программами по актуальным направлениям и библиотекой, центр популяризации науки для детей. Помимо этого, в кампусе будет создано культурно-выставочное пространство. Протяженность благоустроенной набережной составит пять километров, площадь озеленения — 21 гектар. Протяженность велосипедных и пешеходных дорожек составит 14 километров. Также запланировано строительство нового жилья.Межвузовский кампус создается в рамках национального проекта "Наука и университеты".ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/dorogi-1878252787.html

https://ria.ru/20221208/ivanovo-1837313870.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, пмэф 2023