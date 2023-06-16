https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878617844.html

Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий

Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий - РИА Новости, 16.06.2023

Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий

Обеспечение спроса в экономике достаточным предложением позволит сохранить инфляцию низкой, и Банк России сможет контролировать ее уровень без агрессивных... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:30

2023-06-16T13:30

2023-06-16T14:23

пмэф-2023

россия

экономика

максим орешкин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обеспечение спроса в экономике достаточным предложением позволит сохранить инфляцию низкой, и Банк России сможет контролировать ее уровень без агрессивных действий, полагает помощник президента России Максим Орешкин. Регулятор в минувшую пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть. "Надо смотреть на реальную ситуацию: по факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня - ред.), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть, и в первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ - в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, насколько риски перегрева экономики существенны и что можно предпринять. "Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", - продолжил он. На уточняющий вопрос, видит ли он возможность реализации такого варианта, Орешкин ответил утвердительно: "Да". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878447866.html

https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, максим орешкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)