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Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий - РИА Новости, 16.06.2023
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13:30 16.06.2023 (обновлено: 14:23 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878617844.html
Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий
Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий - РИА Новости, 16.06.2023
Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий
Обеспечение спроса в экономике достаточным предложением позволит сохранить инфляцию низкой, и Банк России сможет контролировать ее уровень без агрессивных... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:30
2023-06-16T14:23
пмэф-2023
россия
экономика
максим орешкин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обеспечение спроса в экономике достаточным предложением позволит сохранить инфляцию низкой, и Банк России сможет контролировать ее уровень без агрессивных действий, полагает помощник президента России Максим Орешкин. Регулятор в минувшую пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть. "Надо смотреть на реальную ситуацию: по факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня - ред.), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть, и в первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ - в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, насколько риски перегрева экономики существенны и что можно предпринять. "Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", - продолжил он. На уточняющий вопрос, видит ли он возможность реализации такого варианта, Орешкин ответил утвердительно: "Да". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878447866.html
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россия, экономика, максим орешкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Орешкин: ЦБ может контролировать уровень инфляции без агрессивных действий

Орешкин: Центробанк может контролировать уровень инфляции без повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обеспечение спроса в экономике достаточным предложением позволит сохранить инфляцию низкой, и Банк России сможет контролировать ее уровень без агрессивных действий, полагает помощник президента России Максим Орешкин.
Регулятор в минувшую пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть.
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"Надо смотреть на реальную ситуацию: по факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня - ред.), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть, и в первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ - в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, насколько риски перегрева экономики существенны и что можно предпринять.
"Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", - продолжил он.
На уточняющий вопрос, видит ли он возможность реализации такого варианта, Орешкин ответил утвердительно: "Да".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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