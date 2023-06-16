https://ria.ru/20230616/il-112-1878647401.html

Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию

Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию - РИА Новости, 16.06.2023

Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию

Проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:53

2023-06-16T14:53

2023-06-16T15:20

пмэф-2023

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Этот проект будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2023, отвечая на вопрос о проекте Ил-112В.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено. По словам Юрия Борисова, занимавшего тогда пост вице-премьера, потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)