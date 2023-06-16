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Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию - РИА Новости, 16.06.2023
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14:53 16.06.2023 (обновлено: 15:20 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/il-112-1878647401.html
Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию
Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию - РИА Новости, 16.06.2023
Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию
Проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:53
2023-06-16T15:20
пмэф-2023
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Этот проект будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2023, отвечая на вопрос о проекте Ил-112В.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено. По словам Юрия Борисова, занимавшего тогда пост вице-премьера, потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Проект военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет модификацию

Мантуров: в проекте военно-транспортного самолета Ил-112В модифицируют крыло и двигатели

© Фото : ОАКИл-112В
Ил-112В - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : ОАК
Ил-112В . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Этот проект будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2023, отвечая на вопрос о проекте Ил-112В.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено. По словам Юрия Борисова, занимавшего тогда пост вице-премьера, потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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