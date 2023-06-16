https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878769910.html

Соглашение по газификации Кировской области подписано на ПМЭФ

Соглашение по газификации Кировской области подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Соглашение по газификации Кировской области подписано на ПМЭФ

Губернатор Кировской области Александр Соколов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве по газификации... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:58

2023-06-16T18:58

2023-06-16T18:58

кировская область

кировская область

санкт-петербург

александр соколов (глава кировской области)

алексей миллер

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве по газификации региона на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона. "Соглашение направлено на развитие газификации и догазификации населенных пунктов Кировской области, социальной поддержки граждан в вопросах подключения их домовладений к сетям газоснабжения, развитие рынка газомоторного топлива. Также соглашение включает меры по разработке и внедрению газосберегающих технологий, по дальнейшему обеспечению экологической безопасности, технического перевооружения объектов газовой промышленности региона, по подготовке квалифицированных кадров для газовой сферы", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области отметил, что у региона и компании "Газпром" выстроена эффективная система взаимодействия, что позволило значительно расширить программу газификации региона. "Соглашение связано и с реализацией расширенной в этом году программы газификации Кировской области - свыше 31 миллиарда рублей на южные районы нашего региона. В пять раз больше, чем планировали ранее. Уже смотрим за горизонт 2025 года и начинаем обсуждать газификацию северных районов. Газификация позволит вывести наш регион на новый уровень экономического развития", - цитирует пресс-служба слова Соколова. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/kampus-1878406511.html

https://ria.ru/20230615/azs-1878297530.html

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Ольга Маркова

кировская область, санкт-петербург, александр соколов (глава кировской области), алексей миллер, газпром