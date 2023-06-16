https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878781471.html

Тарабрин: фонды акционерного капитала повысят потенциал промпредприятий

Тарабрин: фонды акционерного капитала повысят потенциал промпредприятий - РИА Новости, 16.06.2023

Тарабрин: фонды акционерного капитала повысят потенциал промпредприятий

Вместе с коммерческими банками ВЭБ.РФ формирует фонды акционерного капитала, которые будут поддерживать важные для экономики проекты и компенсировать нехватку... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:51

2023-06-16T19:51

2023-06-16T19:51

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МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Вместе с коммерческими банками ВЭБ.РФ формирует фонды акционерного капитала, которые будут поддерживать важные для экономики проекты и компенсировать нехватку средств инициаторов, заявил заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.Заявление прозвучало на ПМЭФ в рамках сессии "Раскрытие существующего потенциала промышленных предприятий России"."Российские предприятия столкнулись с рядом вызовов, переосмысления требуют не только производственные цепочки, но и уровень промышленных переделов. Изменился и спрос, и доступ к ряду технологических решений, так как многие иностранные игроки ушли с рынка", — отметил Тарабрин.Несмотря на необходимость инвестиций в модернизацию, найти дополнительные средства порой непросто — и, прежде всего, в части акционерного финансирования."Здесь очень важна роль государства и организаций развития", — подчеркнул Тарабрин.По его словам, за проектным финансированием со стороны фондов акционерного капитала должен стоять конкретный результат, например, ввод производственных мощностей, важных для экономики страны."Это один из инструментов, который будет содействовать перезапуску и раскрытию производственного потенциала наших предприятий", — заявил Тарабрин.Еще одним важным инструментом, по мысли спикера, станет Фабрика проектного финансирования."Она позволяет хеджировать проекты от роста и волатильности процентной ставки и, таким образом, запускать и строить огромные производственные предприятия во всех отраслях промышленности", — заявил Тарабрин.Еще один важный вопрос — комплексное развитие территорий. "Когда строится предприятие, возможно и нужно строить служебное жилье. Развивать город и инфраструктуру, чтобы люди могли работать и жить в комфортных условиях. Это сложная задача, она требует комплексного подхода. Но мы видим, что промышленные предприятия развивают это направление. В результате создаются новые рабочие места вокруг предприятий, и, соответственно, формируется новое качество жизни. И в результате лучше раскрывается и производственный потенциал", — сказал Тарабрин.

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