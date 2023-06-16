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Президент Алжира призвал не политизировать экономику - РИА Новости, 16.06.2023
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17:16 16.06.2023 (обновлено: 17:37 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878729491.html
Президент Алжира призвал не политизировать экономику
Президент Алжира призвал не политизировать экономику - РИА Новости, 16.06.2023
Президент Алжира призвал не политизировать экономику
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:16
2023-06-16T17:37
пмэф-2023
алжир (республика)
россия
абдельмаджид теббун
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся."Сегодня мы видим новую... необъявленную экономическую войну. Она не естественна сама по себе, такая война", - сказал Теббун на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он также отметил большую разницу между тем, что происходило в эпоху холодной войны в 1950-е годы, и теми событиями, которые разворачиваются в настоящее время."Потребности, естественно, изменились... Мало стран, которые производят такое количество зерна, как ваша страна. Никто не может заставить вас отказаться от вашего курса в этой политике, в том числе в области сельского хозяйства, поставок зерна... Надеюсь, что люди все-таки образумятся - те, кто выступает с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику", - заключил Теббун.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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алжир (республика), россия, абдельмаджид теббун, экономика
ПМЭФ-2023, Алжир (республика), Россия, Абдельмаджид Теббун, Экономика
Президент Алжира призвал не политизировать экономику

Президент Алжира Теббун заявил, что сейчас наблюдается холодная экономическая война

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
"Сегодня мы видим новую... необъявленную экономическую войну. Она не естественна сама по себе, такая война", - сказал Теббун на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также отметил большую разницу между тем, что происходило в эпоху холодной войны в 1950-е годы, и теми событиями, которые разворачиваются в настоящее время.
"Потребности, естественно, изменились... Мало стран, которые производят такое количество зерна, как ваша страна. Никто не может заставить вас отказаться от вашего курса в этой политике, в том числе в области сельского хозяйства, поставок зерна... Надеюсь, что люди все-таки образумятся - те, кто выступает с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику", - заключил Теббун.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
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ПМЭФ-2023Алжир (республика)РоссияАбдельмаджид ТеббунЭкономика
 
 
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