https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878729491.html

Президент Алжира призвал не политизировать экономику

Президент Алжира призвал не политизировать экономику - РИА Новости, 16.06.2023

Президент Алжира призвал не политизировать экономику

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:16

2023-06-16T17:16

2023-06-16T17:37

пмэф-2023

алжир (республика)

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абдельмаджид теббун

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся."Сегодня мы видим новую... необъявленную экономическую войну. Она не естественна сама по себе, такая война", - сказал Теббун на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он также отметил большую разницу между тем, что происходило в эпоху холодной войны в 1950-е годы, и теми событиями, которые разворачиваются в настоящее время."Потребности, естественно, изменились... Мало стран, которые производят такое количество зерна, как ваша страна. Никто не может заставить вас отказаться от вашего курса в этой политике, в том числе в области сельского хозяйства, поставок зерна... Надеюсь, что люди все-таки образумятся - те, кто выступает с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику", - заключил Теббун.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/alzhir-1878714919.html

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Екатерина Зайцева

алжир (республика), россия, абдельмаджид теббун, экономика