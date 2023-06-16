https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878673233.html

Путин назвал один из главных принципов российской экономики

Путин назвал один из главных принципов российской экономики - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал один из главных принципов российской экономики

Курс на открытость экономики - важный принцип для России, несмотря на трудности прошлого года, страна на свернула на путь самоизоляции, а, наоборот, расширила... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:29

2023-06-16T15:29

2023-06-16T15:57

пмэф-2023

россия

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Курс на открытость экономики - важный принцип для России, несмотря на трудности прошлого года, страна на свернула на путь самоизоляции, а, наоборот, расширила контакты с надежными странами и регионами, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическим форуме."Курс на открытость экономики - это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", - отметил он.Глава государства добавил, что Россия, наоборот, расширила контакты с надежными, ответственными странами и регионами, которые сегодня "выступают локомотивами, драйверами мировой экономики".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878657503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин