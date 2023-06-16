https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878673233.html
Путин назвал один из главных принципов российской экономики
Путин назвал один из главных принципов российской экономики - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал один из главных принципов российской экономики
Курс на открытость экономики - важный принцип для России, несмотря на трудности прошлого года, страна на свернула на путь самоизоляции, а, наоборот, расширила... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:29
2023-06-16T15:29
2023-06-16T15:57
пмэф-2023
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Курс на открытость экономики - важный принцип для России, несмотря на трудности прошлого года, страна на свернула на путь самоизоляции, а, наоборот, расширила контакты с надежными странами и регионами, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическим форуме."Курс на открытость экономики - это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", - отметил он.Глава государства добавил, что Россия, наоборот, расширила контакты с надежными, ответственными странами и регионами, которые сегодня "выступают локомотивами, драйверами мировой экономики".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878657503.html
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал один из главных принципов российской экономики
Путин назвал курс на открытость экономики важным принципом для России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Курс на открытость экономики - важный принцип для России, несмотря на трудности прошлого года, страна на свернула на путь самоизоляции, а, наоборот, расширила контакты с надежными странами и регионами, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическим форуме.
"Курс на открытость экономики - это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", - отметил он.
Глава государства добавил, что Россия, наоборот, расширила контакты с надежными, ответственными странами и регионами, которые сегодня "выступают локомотивами, драйверами мировой экономики".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин заявил, что ценностные подходы к развитию экономики сработали