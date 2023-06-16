https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878659578.html
Путин назвал причину дефицита российского бюджета
Путин назвал причину дефицита российского бюджета - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал причину дефицита российского бюджета
Небольшой текущий дефицит бюджета РФ связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:13
2023-06-16T15:13
2023-06-16T16:09
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Небольшой текущий дефицит бюджета РФ связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал причину дефицита российского бюджета
Путин: небольшой дефицит бюджета связан с переносом расходов влево по графику
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Небольшой текущий дефицит бюджета РФ связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности