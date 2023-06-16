https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878659578.html

Путин назвал причину дефицита российского бюджета

Путин назвал причину дефицита российского бюджета - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал причину дефицита российского бюджета

Небольшой текущий дефицит бюджета РФ связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:13

2023-06-16T15:13

2023-06-16T16:09

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Небольшой текущий дефицит бюджета РФ связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/bednost-1878670151.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика