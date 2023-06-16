https://ria.ru/20230616/buryatiya-1878503638.html

Бурятия на ПМЭФ подписала соглашение с "Почтой России"

Бурятия на ПМЭФ подписала соглашение с "Почтой России" - РИА Новости, 16.06.2023

Бурятия на ПМЭФ подписала соглашение с "Почтой России"

Бурятия и "Почта России" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о модернизации почтовых отделений, сообщил глава республики... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:09

2023-06-16T04:09

2023-06-16T04:09

пмэф-2023

экономика

россия

алексей цыденов

почта россии

михаил волков

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УЛАН-УДЭ, 16 июн – РИА Новости. Бурятия и "Почта России" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о модернизации почтовых отделений, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Подписали с "Почтой России" на ПМЭФ соглашение о модернизации отделений", - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, программа модернизации и приведения в нормативное состояние отделений почтовой связи реализуется до 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Пилотный проект был запущен в Бурятии в 2022 году, по нему были обновлены четыре отделения. В 2023 году в республике отремонтируют еще 21 отделение в 11 районах: Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тарбагатайском. Также Цыденов отметил, что с гендиректором "Почты России" Михаилом Волковым договорились о пилотном запуске отделений с предоставлением услуг МФЦ. "В ближайшее время на базе одного из отделений такая новая услуга появится", - написал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, алексей цыденов, почта россии, михаил волков