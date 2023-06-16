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Песков призвал агрессивно продвигать российский бизнес

Песков призвал агрессивно продвигать российский бизнес - РИА Новости, 16.06.2023

Песков призвал агрессивно продвигать российский бизнес

России нужно продвигать отечественный бизнес агрессивно, этого не надо стесняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с одной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:19

2023-06-16T18:19

2023-06-16T18:27

пмэф-2023

дмитрий песков

экономика

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России нужно продвигать отечественный бизнес агрессивно, этого не надо стесняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с одной из участниц ПМЭФ на полях форума."Мы должны продвигать наш бизнес агрессивно, этого не надо стесняться", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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дмитрий песков, экономика, пмэф 2023