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Путин: надо сделать так, чтобы россияне могли вкладывать деньги в стране

Путин: надо сделать так, чтобы россияне могли вкладывать деньги в стране - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: надо сделать так, чтобы россияне могли вкладывать деньги в стране

Нужно сделать так, чтобы россияне могли вкладывать свои деньги в России и зарабатывать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:42

2023-06-16T16:42

2023-06-16T16:42

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы россияне могли вкладывать свои деньги в России и зарабатывать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны", - сказал Путин на ПМЭФ. Он отметил, что власти знают о ситуациях, когда вложенные за границей средства "остались в подвешенном состоянии". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин