https://ria.ru/20230616/biznes-1878700972.html
Путин поручил создать меры по льготному налогообложению растущего бизнеса
Путин поручил создать меры по льготному налогообложению растущего бизнеса - РИА Новости, 16.06.2023
Путин поручил создать меры по льготному налогообложению растущего бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству к началу следующего года представить предложения по поддержке растущего бизнеса, который выходит из... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:17
2023-06-16T16:17
2023-06-16T16:17
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экономика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к началу следующего года представить предложения по поддержке растущего бизнеса, который выходит из категории малого и среднего в более крупную, включая запуск льготного переходного режима налогообложения. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин отметил, что сейчас компании, которые вырастают из статуса малых и средних, теряют право на льготные режимы налогообложения. "Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую "весовую категорию". Это просто нерентабельно, поэтому компании прибегают к разным ухищрениям, чтобы остаться в секторе МСП, в том числе прибегают к дроблению бизнеса", - сказал президент РФ. По его словам, наилучший путь решения этой проблемы - помогать бизнесу, создавать условия для плавного, необременительного перехода в другую категорию. "Я прошу правительство в начале следующего года представить предложения на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать меры по льготному налогообложению растущего бизнеса
Путин поручил подготовить предложения по льготному налогообложению растущего бизнеса
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к началу следующего года представить предложения по поддержке растущего бизнеса, который выходит из категории малого и среднего в более крупную, включая запуск льготного переходного режима налогообложения.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин отметил, что сейчас компании, которые вырастают из статуса малых и средних, теряют право на льготные режимы налогообложения.
«
"Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую "весовую категорию". Это просто нерентабельно, поэтому компании прибегают к разным ухищрениям, чтобы остаться в секторе МСП, в том числе прибегают к дроблению бизнеса", - сказал президент РФ.
По его словам, наилучший путь решения этой проблемы - помогать бизнесу, создавать условия для плавного, необременительного перехода в другую категорию.
"Я прошу правительство в начале следующего года представить предложения на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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