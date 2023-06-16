https://ria.ru/20230616/biznes-1878697725.html
Путин призвал бизнес вкладывать деньги в России
Путин призвал бизнес вкладывать деньги в России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал бизнес вкладывать деньги в России
Российскому бизнесу нужно ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в России, сказал президент страны Владимир Путин на Петербургском международном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:11
2023-06-16T16:11
2023-06-16T16:11
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу нужно ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в России, сказал президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился. Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь", - заявил он. Глава государства объяснил такую необходимость большей надежностью и прибылью. "Они будут активно работать - эти деньги", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал бизнес вкладывать деньги в России
Путин призвал бизнес ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в России
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу нужно ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в России, сказал президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
"У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился. Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь", - заявил он.
Глава государства объяснил такую необходимость большей надежностью и прибылью. "Они будут активно работать - эти деньги", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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