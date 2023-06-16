https://ria.ru/20230616/biotekhnologii-1878626606.html
Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии
Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии - РИА Новости, 16.06.2023
Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии
По периметру Российской Федерации создано огромное количество лабораторий, которые разрабатывают биотехнологии, направленные на уничтожение страны, заявила... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:57
2023-06-16T13:57
2023-06-16T13:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. По периметру Российской Федерации создано огромное количество лабораторий, которые разрабатывают биотехнологии, направленные на уничтожение страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе сессии на ПМЭФ. "Если мы не будем вкладываться в биотехнологии и в биологию, то второе назначение (биотехнологий), которое сегодня активно развивается Соединёнными Штатами, оно направлено на уничтожение. Я нисколько не преувеличиваю, и по периметру Российской Федерации создано огромное, колоссальное количество лабораторий, которые денно и нощно трудятся над этим", - сказала Яровая. По ее словам, вирусами и патогенами можно разрушить экономику любой станы. "Уничтожить людей можно сегодня биологическим оружием, и биотехнологии - это тот страшный инструмент, который в случае, если не будет разумного понимания внутри страны и обеспечения суверенитета по этому вопросу, и не будет должного международного сотрудничества - это быстро решаемая задача", - предупредила Яровая. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230605/biolaboratorii-1876335553.html
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россия, ирина яровая, госдума рф
ПМЭФ-2023, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии
Яровая: направленные на уничтожение биотехнологии разрабатываются по периметру России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. По периметру Российской Федерации создано огромное количество лабораторий, которые разрабатывают биотехнологии, направленные на уничтожение страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе сессии на ПМЭФ.
"Если мы не будем вкладываться в биотехнологии и в биологию, то второе назначение (биотехнологий), которое сегодня активно развивается Соединёнными Штатами, оно направлено на уничтожение. Я нисколько не преувеличиваю, и по периметру Российской Федерации создано огромное, колоссальное количество лабораторий, которые денно и нощно трудятся над этим", - сказала Яровая.
По ее словам, вирусами и патогенами можно разрушить экономику любой станы.
"Уничтожить людей можно сегодня биологическим оружием, и биотехнологии - это тот страшный инструмент, который в случае, если не будет разумного понимания внутри страны и обеспечения суверенитета по этому вопросу, и не будет должного международного сотрудничества - это быстро решаемая задача", - предупредила Яровая.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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