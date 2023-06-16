https://ria.ru/20230616/biotekhnologii-1878626606.html

Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии

Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии - РИА Новости, 16.06.2023

Яровая рассказала, какую опасность могут представлять биотехнологии

По периметру Российской Федерации создано огромное количество лабораторий, которые разрабатывают биотехнологии, направленные на уничтожение страны, заявила... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:57

2023-06-16T13:57

2023-06-16T13:57

пмэф-2023

россия

ирина яровая

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. По периметру Российской Федерации создано огромное количество лабораторий, которые разрабатывают биотехнологии, направленные на уничтожение страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе сессии на ПМЭФ. "Если мы не будем вкладываться в биотехнологии и в биологию, то второе назначение (биотехнологий), которое сегодня активно развивается Соединёнными Штатами, оно направлено на уничтожение. Я нисколько не преувеличиваю, и по периметру Российской Федерации создано огромное, колоссальное количество лабораторий, которые денно и нощно трудятся над этим", - сказала Яровая. По ее словам, вирусами и патогенами можно разрушить экономику любой станы. "Уничтожить людей можно сегодня биологическим оружием, и биотехнологии - это тот страшный инструмент, который в случае, если не будет разумного понимания внутри страны и обеспечения суверенитета по этому вопросу, и не будет должного международного сотрудничества - это быстро решаемая задача", - предупредила Яровая. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/biolaboratorii-1876335553.html

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россия, ирина яровая, госдума рф