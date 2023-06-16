https://ria.ru/20230616/balashikha-1878713838.html

Более 20 парков и скверов благоустроили в Балашихе

Более 20 парков и скверов благоустроили в Балашихе - РИА Новости, 16.06.2023

Более 20 парков и скверов благоустроили в Балашихе

На сегодняшний день в городском округе Балашиха благоустроено более 20 парков и скверов – практически в каждом микрорайоне округа создано красивое место для... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:46

2023-06-16T16:46

2023-06-16T16:46

общество

балашиха

андрей воробьев

сергей юров

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На сегодняшний день в городском округе Балашиха благоустроено более 20 парков и скверов – практически в каждом микрорайоне округа создано красивое место для прогулок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."В программу губернатора "Парки в лесу" вошли сразу две наши территории. Это был для нас своеобразный вызов. Во-первых, объем работ, во-вторых, особенности программы. Благоустройство лесных территорий имеет ряд нюансов – в первую очередь лес должен оставаться лесом. Никаких капитальных строений, асфальта, вырубки деревьев", - приводятся в сообщении слова главы округа Сергея Юрова.В текущем году завершится благоустройство парковых лесных территорий в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева "Парки в лесу". Также в этом году благоустраиваются общественные территории, которые стали победителями голосования на портале "Добродел"."Большое количество жителей обращает внимание на благоустройство – городской парк или парк в лесу, сквер. Все это востребовано. Соответственно, также будем это реализовывать, - отметил губернатор Воробьев во время обращения к жителям региона 7 июня.В ближайшее время в Балашихе планируется масштабный проект по благоустройству Кучинского лесопарка и прилегающих усадьб.

https://radiosputnik.ria.ru/20230607/balashikha-1876756854.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, балашиха, андрей воробьев, сергей юров