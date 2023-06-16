https://ria.ru/20230616/amerika-1878748457.html

США вместо контактов с Россией выбрали поставку оружия Киеву, заявил Путин

США вместо контактов с Россией выбрали поставку оружия Киеву, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

США вместо контактов с Россией выбрали поставку оружия Киеву, заявил Путин

США вместо контактов с Россией выбрали поставку техники Украине, сожжем ее - посмотрим, что будет дальше, заявил Владимир Путин на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:50

2023-06-16T17:50

2023-06-16T17:55

пмэф-2023

россия

владимир путин

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. США вместо контактов с Россией выбрали поставку техники Украине, сожжем ее - посмотрим, что будет дальше, заявил Владимир Путин на ПМЭФ."У нас практически никаких контактов с США нет. Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружений. Но вот сейчас сожжем все, что они поставили - посмотрим, что будем делать дальше. Примерно 30% тяжелой бронированной техники уничтожены", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, сша