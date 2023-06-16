https://ria.ru/20230616/alzhir-1878748883.html
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию - РИА Новости, 16.06.2023
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:51
2023-06-16T17:51
2023-06-16T18:12
пмэф-2023
россия
алжир (республика)
алжир (провинция)
владимир путин
абдельмаджид теббун
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878392084_0:70:2996:1755_1920x0_80_0_0_2e0750883674a1e874fa7c90be2c1b85.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что этот поступок и есть проявление лидерских качеств и независимости."Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашёл время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878466751.html
россия
алжир (республика)
алжир (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878392084_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b1c81922f701c2a90ba3740e68685207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (республика), алжир (провинция), владимир путин, абдельмаджид теббун, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Алжир (республика), Алжир (провинция), Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Политика
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию
Путин назвал визит главы Алжира Теббуна в Россию проявлением характера и независимости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что этот поступок и есть проявление лидерских качеств и независимости.
"Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашёл время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Юг и Восток просятся под военный зонтик России