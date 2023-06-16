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Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию - РИА Новости, 16.06.2023
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17:51 16.06.2023 (обновлено: 18:12 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/alzhir-1878748883.html
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию - РИА Новости, 16.06.2023
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:51
2023-06-16T18:12
пмэф-2023
россия
алжир (республика)
алжир (провинция)
владимир путин
абдельмаджид теббун
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что этот поступок и есть проявление лидерских качеств и независимости."Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашёл время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, алжир (республика), алжир (провинция), владимир путин, абдельмаджид теббун, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Алжир (республика), Алжир (провинция), Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Политика
Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию

Путин назвал визит главы Алжира Теббуна в Россию проявлением характера и независимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что этот поступок и есть проявление лидерских качеств и независимости.
"Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашёл время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023РоссияАлжир (республика)Алжир (провинция)Владимир ПутинАбдельмаджид ТеббунПолитика
 
 
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