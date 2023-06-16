https://ria.ru/20230616/alzhir-1878748883.html

Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию

Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию - РИА Новости, 16.06.2023

Путин поблагодарил президента Алжира за приезд в Россию

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:51

2023-06-16T17:51

2023-06-16T18:12

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абдельмаджид теббун

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поблагодарил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна за визит и отметил, что этот поступок и есть проявление лидерских качеств и независимости."Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашёл время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

россия, алжир (республика), алжир (провинция), владимир путин, абдельмаджид теббун, политика