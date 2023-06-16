https://ria.ru/20230616/aktivy-1878701142.html

Путин поручил ускорить возвращение российских активов

Путин поручил ускорить возвращение российских активов - РИА Новости, 16.06.2023

Путин поручил ускорить возвращение российских активов

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023 поручил кабмину в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение российских активов в ключевых РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:18

2023-06-16T16:18

2023-06-16T16:18

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023 поручил кабмину в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в юрисдикцию РФ. "Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию. В том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой "переезд", образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве - такое тоже бывает. Сделать это надо до декабря текущего года", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин