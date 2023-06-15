https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202516.html
Япония в мае нарастила ввоз в Россию аудио- и видеотехники на 111 процентов
Япония в мае нарастила ввоз в Россию аудио- и видеотехники на 111 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае нарастила ввоз в Россию аудио- и видеотехники на 111 процентов
Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры почти на 111%, автомобилей - на 100%, а запчастей к ним - на 7,7%,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:54
2023-06-15T03:54
2023-06-15T06:40
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры почти на 111%, автомобилей - на 100%, а запчастей к ним - на 7,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Так, экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился на 110,8%, автомобилей – на 100,3%. Из них экспорт легковых автомобилей в подотчетный период вырос на 104%, а автобусов и грузовиков – на 35,8%. Вместе с этим, экспорт мотоциклов из Японии в РФ в мае этого года снизился на 22,2%. Экспорт компьютеров в отчетный период просел на 94,4% по сравнению с маем 2022 года. Комплектующие к компьютерам не экспортировались.
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202293.html
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япония, россия, в мире
Япония в мае нарастила ввоз в Россию аудио- и видеотехники на 111 процентов
Минфин Японии: в мае страна нарастила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры почти на 111%, автомобилей - на 100%, а запчастей к ним - на 7,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Так, экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился на 110,8%, автомобилей – на 100,3%. Из них экспорт легковых автомобилей в подотчетный период вырос на 104%, а автобусов и грузовиков – на 35,8%.
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов
Вместе с этим, экспорт мотоциклов из Японии в РФ в мае этого года снизился на 22,2%.
Экспорт компьютеров в отчетный период просел на 94,4% по сравнению с маем 2022 года. Комплектующие к компьютерам не экспортировались.
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов