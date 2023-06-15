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Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов
Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:48
2023-06-15T03:48
2023-06-15T03:48
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%. Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.
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япония, россия, в мире
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов
Минфин Японии: в мае страна нарастила импорт СПГ из России, но снизила импорт угля
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%.
Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.
Япония в мае увеличила импорт зерновых из России почти в 22 раза