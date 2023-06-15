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Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
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03:48 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202293.html
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов
Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:48
2023-06-15T03:48
япония
россия
в мире
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%. Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878201535.html
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов

Минфин Японии: в мае страна нарастила импорт СПГ из России, но снизила импорт угля

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%.
Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.
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