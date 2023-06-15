https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202293.html

Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов

Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов - РИА Новости, 15.06.2023

Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов

Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:48

2023-06-15T03:48

2023-06-15T03:48

япония

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877505755_1515:0:4738:1813_1920x0_80_0_0_205426d9a0f8e994b33f3ece19179e89.jpg

ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%. Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.

https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878201535.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, россия, в мире