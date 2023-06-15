https://ria.ru/20230615/vosstanovlenie-1878417981.html

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска - РИА Новости, 15.06.2023

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Несколько тысяч специалистов из Москвы постоянно находятся в Донецке и Луганске и помогают восстанавливать инфраструктуру, несмотря на риски, сообщил в интервью РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:51

2023-06-15T17:51

2023-06-15T17:51

пмэф-2023

жкх

москва

донецк

луганск

сергей собянин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279337_0:127:3039:1836_1920x0_80_0_0_4065aedc87efff65a01e251c209c58a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Несколько тысяч специалистов из Москвы постоянно находятся в Донецке и Луганске и помогают восстанавливать инфраструктуру, несмотря на риски, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Первая задача, которую мы себе поставили - это восстановление инженерной инфраструктуры: вода, тепло, канализация. Самые обыденные казалось бы вещи, самые незаметные. Может быть не надо было этим заниматься, этого не видно, это же под землей, чего там гнившие трубы ремонтировать. Мы понимаем, что без этого просто нормальной жизни не будет, зиму не переживешь, без нормальной воды город функционировать не будет, поэтому, конечно, это базовые истории", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ. По его словам, помимо этого Москва оказывает содействие и в образовании, и здравоохранении, восстановлении объектов, социальной сферы, жилья. "Работы очень много, несколько тысяч человек постоянно находится в Донецке и Луганске, несмотря на то, что там непростая ситуация, и люди работают с риском", - заключил Собянин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

москва

донецк

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, москва, донецк, луганск, сергей собянин, экономика