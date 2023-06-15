Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Несколько тысяч специалистов из Москвы постоянно находятся в Донецке и Луганске и помогают восстанавливать инфраструктуру, несмотря на риски, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Первая задача, которую мы себе поставили - это восстановление инженерной инфраструктуры: вода, тепло, канализация. Самые обыденные казалось бы вещи, самые незаметные. Может быть не надо было этим заниматься, этого не видно, это же под землей, чего там гнившие трубы ремонтировать. Мы понимаем, что без этого просто нормальной жизни не будет, зиму не переживешь, без нормальной воды город функционировать не будет, поэтому, конечно, это базовые истории", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ. По его словам, помимо этого Москва оказывает содействие и в образовании, и здравоохранении, восстановлении объектов, социальной сферы, жилья. "Работы очень много, несколько тысяч человек постоянно находится в Донецке и Луганске, несмотря на то, что там непростая ситуация, и люди работают с риском", - заключил Собянин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Несколько тысяч специалистов из Москвы постоянно находятся в Донецке и Луганске и помогают восстанавливать инфраструктуру, несмотря на риски, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Первая задача, которую мы себе поставили - это восстановление инженерной инфраструктуры: вода, тепло, канализация. Самые обыденные казалось бы вещи, самые незаметные. Может быть не надо было этим заниматься, этого не видно, это же под землей, чего там гнившие трубы ремонтировать. Мы понимаем, что без этого просто нормальной жизни не будет, зиму не переживешь, без нормальной воды город функционировать не будет, поэтому, конечно, это базовые истории", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, помимо этого Москва оказывает содействие и в образовании, и здравоохранении, восстановлении объектов, социальной сферы, жилья.
"Работы очень много, несколько тысяч человек постоянно находится в Донецке и Луганске, несмотря на то, что там непростая ситуация, и люди работают с риском", - заключил Собянин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.