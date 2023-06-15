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Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья - РИА Новости, 15.06.2023
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Мурманская область
 
12:42 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vosstanovlenie-1878299058.html
Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья
Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья - РИА Новости, 15.06.2023
Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья
Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:42
2023-06-15T12:42
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
приморский район
запорожье
экономика
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что Заполярье с самого начала оказывает новым регионам большую поддержку. Помощь поступает как от предприятий, так и от простых людей. "Сейчас главный акцент на Приморском районе - мы там запускаем водоснабжение. Те скважины, которые не работали 10 лет и более, запускаем, чтобы обеспечить район нормальным водоснабжением. Наши специалисты делают это сейчас и уже несколько скважин запустили", - сказал губернатор. Он добавил, что мурманские специалисты помогают подготовить муниципалитет к зиме, в том числе отлаживают новые котельные, чтобы обеспечить их нормальное функционирование. "Мы обустраиваем там многофункциональный центр, достраиваем жилой дом, чтобы жилье было для соцработников, врачей, учителей. Мы помогаем здравоохранению и оборудованием, и лекарствами, отправили машину скорой помощи", - подчеркнул глава региона. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. "Есть проект по благоустройству. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что мы открывали у себя. Выполняем еще ряд задач, в том числе по поддержке семей", - отметил Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html
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приморский район
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мурманская область, андрей чибис, приморский район, запорожье, экономика, пмэф, пмэф 2023
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Приморский район, Запорожье, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона отметил, что Заполярье с самого начала оказывает новым регионам большую поддержку. Помощь поступает как от предприятий, так и от простых людей.
"Сейчас главный акцент на Приморском районе - мы там запускаем водоснабжение. Те скважины, которые не работали 10 лет и более, запускаем, чтобы обеспечить район нормальным водоснабжением. Наши специалисты делают это сейчас и уже несколько скважин запустили", - сказал губернатор.
Он добавил, что мурманские специалисты помогают подготовить муниципалитет к зиме, в том числе отлаживают новые котельные, чтобы обеспечить их нормальное функционирование.
«
"Мы обустраиваем там многофункциональный центр, достраиваем жилой дом, чтобы жилье было для соцработников, врачей, учителей. Мы помогаем здравоохранению и оборудованием, и лекарствами, отправили машину скорой помощи", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений.
«
"Есть проект по благоустройству. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что мы открывали у себя. Выполняем еще ряд задач, в том числе по поддержке семей", - отметил Чибис.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ
Вчера, 10:40
 
Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисПриморский районЗапорожьеЭкономикаПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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