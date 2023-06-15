https://ria.ru/20230615/vosstanovlenie-1878299058.html

Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья

Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья - РИА Новости, 15.06.2023

Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья

Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:42

2023-06-15T12:42

2023-06-15T12:42

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

приморский район

запорожье

экономика

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что Заполярье с самого начала оказывает новым регионам большую поддержку. Помощь поступает как от предприятий, так и от простых людей. "Сейчас главный акцент на Приморском районе - мы там запускаем водоснабжение. Те скважины, которые не работали 10 лет и более, запускаем, чтобы обеспечить район нормальным водоснабжением. Наши специалисты делают это сейчас и уже несколько скважин запустили", - сказал губернатор. Он добавил, что мурманские специалисты помогают подготовить муниципалитет к зиме, в том числе отлаживают новые котельные, чтобы обеспечить их нормальное функционирование. "Мы обустраиваем там многофункциональный центр, достраиваем жилой дом, чтобы жилье было для соцработников, врачей, учителей. Мы помогаем здравоохранению и оборудованием, и лекарствами, отправили машину скорой помощи", - подчеркнул глава региона. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. "Есть проект по благоустройству. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что мы открывали у себя. Выполняем еще ряд задач, в том числе по поддержке семей", - отметил Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html

мурманская область

приморский район

запорожье

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Алёна Пава

мурманская область, андрей чибис, приморский район, запорожье, экономика, пмэф, пмэф 2023