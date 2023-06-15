https://ria.ru/20230615/vosstanovlenie-1878299058.html
Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья
Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья - РИА Новости, 15.06.2023
Мурманская область помогает восстанавливаться Приморскому району Запорожья
Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:42
2023-06-15T12:42
2023-06-15T12:42
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
приморский район
запорожье
экономика
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что Заполярье с самого начала оказывает новым регионам большую поддержку. Помощь поступает как от предприятий, так и от простых людей. "Сейчас главный акцент на Приморском районе - мы там запускаем водоснабжение. Те скважины, которые не работали 10 лет и более, запускаем, чтобы обеспечить район нормальным водоснабжением. Наши специалисты делают это сейчас и уже несколько скважин запустили", - сказал губернатор. Он добавил, что мурманские специалисты помогают подготовить муниципалитет к зиме, в том числе отлаживают новые котельные, чтобы обеспечить их нормальное функционирование. "Мы обустраиваем там многофункциональный центр, достраиваем жилой дом, чтобы жилье было для соцработников, врачей, учителей. Мы помогаем здравоохранению и оборудованием, и лекарствами, отправили машину скорой помощи", - подчеркнул глава региона. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. "Есть проект по благоустройству. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что мы открывали у себя. Выполняем еще ряд задач, в том числе по поддержке семей", - отметил Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, приморский район, запорожье, экономика, пмэф, пмэф 2023
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Приморский район, Запорожье, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мурманская область активно поддерживает Приморский район Запорожской области, с которым у арктического региона подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона отметил, что Заполярье с самого начала оказывает новым регионам большую поддержку. Помощь поступает как от предприятий, так и от простых людей.
"Сейчас главный акцент на Приморском районе - мы там запускаем водоснабжение. Те скважины, которые не работали 10 лет и более, запускаем, чтобы обеспечить район нормальным водоснабжением. Наши специалисты делают это сейчас и уже несколько скважин запустили", - сказал губернатор.
Он добавил, что мурманские специалисты помогают подготовить муниципалитет к зиме, в том числе отлаживают новые котельные, чтобы обеспечить их нормальное функционирование.
«
"Мы обустраиваем там многофункциональный центр, достраиваем жилой дом, чтобы жилье было для соцработников, врачей, учителей. Мы помогаем здравоохранению и оборудованием, и лекарствами, отправили машину скорой помощи", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, в Приморский район из Мурманской области
отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений.
«
"Есть проект по благоустройству. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что мы открывали у себя. Выполняем еще ряд задач, в том числе по поддержке семей", - отметил Чибис.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ