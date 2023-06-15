https://ria.ru/20230615/ukraina-1878403664.html

Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель

Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 15.06.2023

Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель

Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:11

2023-06-15T17:11

2023-06-15T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он принимает участие в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО. "Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Украину. Представлю цифры, которые демонстрируют, насколько значительна наша помощь. Порядка 24 тысяч украинских военных были подготовлены в европейских государствах, эта цифра будет увеличиваться", - сказал Боррель.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины