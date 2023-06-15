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Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878403664.html
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 15.06.2023
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель
Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:11
2023-06-15T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он принимает участие в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО. "Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Украину. Представлю цифры, которые демонстрируют, насколько значительна наша помощь. Порядка 24 тысяч украинских военных были подготовлены в европейских государствах, эта цифра будет увеличиваться", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель

Боррель заявил, что Евросоюз подготовил 24 тысячи украинских военных и будет готовить еще

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Он принимает участие в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО.
"Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Украину. Представлю цифры, которые демонстрируют, насколько значительна наша помощь. Порядка 24 тысяч украинских военных были подготовлены в европейских государствах, эта цифра будет увеличиваться", - сказал Боррель.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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