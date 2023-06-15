https://ria.ru/20230615/ukraina-1878403664.html
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 15.06.2023
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель
Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:11
2023-06-15T17:11
2023-06-15T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он принимает участие в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО. "Мы продолжим, со своей стороны, поддерживать Украину. Представлю цифры, которые демонстрируют, насколько значительна наша помощь. Порядка 24 тысяч украинских военных были подготовлены в европейских государствах, эта цифра будет увеличиваться", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Страны Евросоюза подготовили 24 тысячи украинских военных, заявил Боррель
Боррель заявил, что Евросоюз подготовил 24 тысячи украинских военных и будет готовить еще