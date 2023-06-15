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Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада - РИА Новости, 15.06.2023
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09:14 15.06.2023 (обновлено: 09:26 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878225741.html
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада - РИА Новости, 15.06.2023
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада
Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:14
2023-06-15T09:26
пмэф-2023
экономика
максим орешкин
россия
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин."Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы, теперь - с Востоком и Югом."Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", - добавил он.
https://ria.ru/20230613/torgovlya-1877706328.html
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экономика, максим орешкин, россия, европа
ПМЭФ-2023, Экономика, Максим Орешкин, Россия, Европа
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада

Орешкин: глобальная торговля избежала резкого спада, но ее структура будет меняться

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин.
"Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.
Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы, теперь - с Востоком и Югом.
"Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", - добавил он.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаМаксим ОрешкинРоссияЕвропа
 
 
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