https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878225741.html
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада - РИА Новости, 15.06.2023
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада
Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:14
2023-06-15T09:14
2023-06-15T09:26
пмэф-2023
экономика
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин."Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы, теперь - с Востоком и Югом."Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", - добавил он.
https://ria.ru/20230613/torgovlya-1877706328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, максим орешкин, россия, европа
ПМЭФ-2023, Экономика, Максим Орешкин, Россия, Европа
Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада
Орешкин: глобальная торговля избежала резкого спада, но ее структура будет меняться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин.
"Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.
Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы
, теперь - с Востоком и Югом.
"Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", - добавил он.
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