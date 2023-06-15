https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878225741.html

Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада

Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада - РИА Новости, 15.06.2023

Орешкин заявил, что глобальная торговля избежала резкого спада

Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:14

2023-06-15T09:14

2023-06-15T09:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Резкого спада глобальная торговля избежала, но ее структура будет меняться, считает помощник президента России Максим Орешкин."Если посмотреть, что такое глобализация, это в первую очередь ее главная движущая сила - глобальная торговля. Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.Он отметил, что на примере России это уже происходит: если раньше шел рост товарооборота со странами Европы, теперь - с Востоком и Югом."Глобализация останется, но она будет другой, с другими активными регионами, с другими растущими экономиками", - добавил он.

https://ria.ru/20230613/torgovlya-1877706328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, максим орешкин, россия, европа