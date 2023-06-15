https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878458786.html

Санкт-Петербург и Почта Банк договорились расширять сотрудничество

Санкт-Петербург и Почта Банк договорились расширять сотрудничество - РИА Новости, 15.06.2023

Санкт-Петербург и Почта Банк договорились расширять сотрудничество

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко подписали соглашение о... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:46

2023-06-15T19:46

2023-06-15T19:52

санкт-петербург

почта банк

пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о развитии банковской инфраструктуры в городе, реализации социально значимых проектов и проведении мероприятий для повышения финансовой грамотности населения.Сотрудничество будет направлено на масштабирование в Санкт-Петербурге современных банковских технологий и инфраструктуры, совместную реализацию социально значимых проектов и мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Особое внимание Санкт-Петербург и Почта Банк договорились уделять развитию проекта "Пушкинская карта" и других государственных программ на территории региона.Анищенко напомнил, что Почта Банк уже много лет сотрудничает с Северной столицей и сегодня работает во всех районах города."Наша сеть в Санкт-Петербурге насчитывает порядка 370 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений. Это значит, что все жители города имеют шаговый доступ к финансовым услугам и консультациям. Здесь можно не только открыть счет или выпустить карту, но снять наличные с карты любого банка и получить единый ключ доступа к услугам почты и банка одновременно. Мы планируем и далее поддерживать высокий уровень наших сервисов и качества обслуживания в городе", – отметил Анищенко.Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета.Анищенко отметил, что в стране выпущено уже более 8,6 миллиона карт, по которым было приобретено более 38 миллионов билетов в культурные учреждения. Он также подчеркнул, что Санкт-Петербург входит в число лидеров по количеству покупок по "Пушкинским картам".В свою очередь, Корабельников добавил, что "Пушкинская карта" помогает посещать учреждения культуры и искусства не только местной молодежи, но и молодым людям из других регионов, которые посещают Санкт-Петербург в целях туризма.

https://ria.ru/20230615/ipoteka-1878457832.html

https://ria.ru/20230615/pochta_bank-1878441736.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, почта банк, пмэф 2023