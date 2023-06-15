https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878469757.html

Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей

Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023

Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения на сумму 15,7... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:40

2023-06-15T20:40

2023-06-15T20:40

ярославская область

ярославская область

тутаев

ростов

наталья никипелова

михаил евраев

твэл

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения на сумму 15,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что всего глава региона подписал 14 соглашений, 11 из которых являются инвестиционными. "Плодотворный первый день работы на Петербургском экономическом форуме: 15,7 миллиарда рублей инвестиций, 3436 рабочих мест. Это хороший, большой результат для развития Ярославской области, причем в самых разных направлениях - от промышленности и строительства до туризма и цифры. Новые производства расширят нашу налоговую базу, и мы сможем не только выполнять свои социальные обязательства, но и делать проекты развития", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В частности, благодаря достигнутым правительством области договоренностям в регионе откроются новые производства, причем три из них - на территории опережающего развития в Тутаеве. В Ростове по подписанным губернатором соглашениям планируется запуск предприятия по производству пищевой пластиковой упаковки, а в индустриальном парке "Новоселки" будет построен распределительный центр для сети магазинов-дискаунтеров "Чижик". Ряд соглашений, подписанных губернатором, направлено на развитие внутреннего туризма, информирует областное правительство. Новые многофункциональные гостиничные комплексы будут построены в Угличе и в Переславле-Залесском. В Тутаеве на территории заброшенного горнолыжного склона создадут круглогодичный тематический парк "Николина гора". В рамках ПМЭФ-2023 была встреча Михаила Евраева с президентом акционерного общества "ТВЭЛ" Натальей Никипеловой по вопросам создания производства батарей для электротранспорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/evraev-1877838019.html

https://ria.ru/20230613/evraev-1877838019.html

ярославская область

тутаев

ростов

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ярославская область, тутаев, ростов, наталья никипелова, михаил евраев, твэл