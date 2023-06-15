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Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023
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Ярославская область
 
20:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878469757.html
Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей
Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023
Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения на сумму 15,7... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:40
2023-06-15T20:40
ярославская область
ярославская область
тутаев
ростов
наталья никипелова
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения на сумму 15,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что всего глава региона подписал 14 соглашений, 11 из которых являются инвестиционными. "Плодотворный первый день работы на Петербургском экономическом форуме: 15,7 миллиарда рублей инвестиций, 3436 рабочих мест. Это хороший, большой результат для развития Ярославской области, причем в самых разных направлениях - от промышленности и строительства до туризма и цифры. Новые производства расширят нашу налоговую базу, и мы сможем не только выполнять свои социальные обязательства, но и делать проекты развития", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В частности, благодаря достигнутым правительством области договоренностям в регионе откроются новые производства, причем три из них - на территории опережающего развития в Тутаеве. В Ростове по подписанным губернатором соглашениям планируется запуск предприятия по производству пищевой пластиковой упаковки, а в индустриальном парке "Новоселки" будет построен распределительный центр для сети магазинов-дискаунтеров "Чижик". Ряд соглашений, подписанных губернатором, направлено на развитие внутреннего туризма, информирует областное правительство. Новые многофункциональные гостиничные комплексы будут построены в Угличе и в Переславле-Залесском. В Тутаеве на территории заброшенного горнолыжного склона создадут круглогодичный тематический парк "Николина гора". В рамках ПМЭФ-2023 была встреча Михаила Евраева с президентом акционерного общества "ТВЭЛ" Натальей Никипеловой по вопросам создания производства батарей для электротранспорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/evraev-1877838019.html
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ярославская область, тутаев, ростов, наталья никипелова, михаил евраев, твэл
Ярославская область, Ярославская область, Тутаев, Ростов, Наталья Никипелова, Михаил Евраев, ТВЭЛ
Ярославский губернатор подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей

Ярославский губернатор Евраев подписал на ПМЭФ соглашения на 15,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения на сумму 15,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
Сообщается, что всего глава региона подписал 14 соглашений, 11 из которых являются инвестиционными.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122
13 июня, 16:38
"Плодотворный первый день работы на Петербургском экономическом форуме: 15,7 миллиарда рублей инвестиций, 3436 рабочих мест. Это хороший, большой результат для развития Ярославской области, причем в самых разных направлениях - от промышленности и строительства до туризма и цифры. Новые производства расширят нашу налоговую базу, и мы сможем не только выполнять свои социальные обязательства, но и делать проекты развития", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В частности, благодаря достигнутым правительством области договоренностям в регионе откроются новые производства, причем три из них - на территории опережающего развития в Тутаеве. В Ростове по подписанным губернатором соглашениям планируется запуск предприятия по производству пищевой пластиковой упаковки, а в индустриальном парке "Новоселки" будет построен распределительный центр для сети магазинов-дискаунтеров "Чижик".
Ряд соглашений, подписанных губернатором, направлено на развитие внутреннего туризма, информирует областное правительство. Новые многофункциональные гостиничные комплексы будут построены в Угличе и в Переславле-Залесском. В Тутаеве на территории заброшенного горнолыжного склона создадут круглогодичный тематический парк "Николина гора".
В рамках ПМЭФ-2023 была встреча Михаила Евраева с президентом акционерного общества "ТВЭЛ" Натальей Никипеловой по вопросам создания производства батарей для электротранспорта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Евраев поручил создать службу контроля качества работы линии 122
13 июня, 16:38
 
Ярославская областьЯрославская областьТутаевРостовНаталья НикипеловаМихаил ЕвраевТВЭЛ
 
 
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