В Калужской области создадут Сафари-парк братьев Запашных
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© Фотохост-агентство РИА Новости
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Калужской области появится первый в России туристско-рекреационный кластер Сафари-парк, соответствующее инвестиционное соглашение подписали в рамках ПМЭФ Корпорация Туризм.РФ и Цирк братьев Запашных в присутствии губернатора области, передает корреспондент РИА Новости.
"Такие проекты в нашей области востребованы и могут реализовываться очень эффективно. По нашей инициативе МИД России уже договорился с Королевством Мьянма о передаче области шести слонов", - сказал в ходе подписания соглашения губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он добавил, что инвестиции в создание парка планируются в размере более 18 миллиардов долларов, а его площадь превысит 200 гектаров. Также область намерена обратиться в Минэкономразвития с предложением о создании специально под данный проект туристической ОЭЗ.
"Мы ждем, что проект реализуется в ближайшие несколько лет: Калужская область и Корпорация Туризм.РФ делают все, чтобы создать благоприятные условия. Надеемся, что это станет хорошим примером для развития подобных парков по всей стране", - отметил руководитель Цирка братьев Запашных Эдгард Запашный.
Он добавил, что слоны из Мьянмы, несомненно станут центром притяжения нового кластера, поскольку в стране сегодня имеется не более 20 слонов. В дальнейшем же упор будет сделан на "национальных животных", среди которых тигры, медведи, волки, а также копытные и многие другие.
Цель проекта, который будет реализовываться как государственно-частное партнерство (ГЧП), - создание первого в стране многофункционального комплекса мирового уровня для организации досуга и семейного отдыха, который станет одной из точек развития Калужской области и межрегионального пространства. Сафари-парк расположится на территории Боровского района. Концепцией предусмотрено создание рекреационных зон, гостиничной, развлекательной и обеспечивающей инфраструктуры. Планируется два этапа строительства общим сроком 7 лет, рассказали в правительстве Калужской области.