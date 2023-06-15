https://ria.ru/20230615/safari-park-1878431287.html

В Калужской области создадут Сафари-парк братьев Запашных

В Калужской области создадут Сафари-парк братьев Запашных - РИА Новости, 15.06.2023

В Калужской области создадут Сафари-парк братьев Запашных

В Калужской области появится первый в России туристско-рекреационный кластер Сафари-парк, соответствующее инвестиционное соглашение подписали в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:26

2023-06-15T18:26

2023-06-15T18:26

калужская область

эдгард запашный

владислав шапша

цирк братьев запашных

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Калужской области появится первый в России туристско-рекреационный кластер Сафари-парк, соответствующее инвестиционное соглашение подписали в рамках ПМЭФ Корпорация Туризм.РФ и Цирк братьев Запашных в присутствии губернатора области, передает корреспондент РИА Новости."Такие проекты в нашей области востребованы и могут реализовываться очень эффективно. По нашей инициативе МИД России уже договорился с Королевством Мьянма о передаче области шести слонов", - сказал в ходе подписания соглашения губернатор Калужской области Владислав Шапша.Он добавил, что инвестиции в создание парка планируются в размере более 18 миллиардов долларов, а его площадь превысит 200 гектаров. Также область намерена обратиться в Минэкономразвития с предложением о создании специально под данный проект туристической ОЭЗ."Мы ждем, что проект реализуется в ближайшие несколько лет: Калужская область и Корпорация Туризм.РФ делают все, чтобы создать благоприятные условия. Надеемся, что это станет хорошим примером для развития подобных парков по всей стране", - отметил руководитель Цирка братьев Запашных Эдгард Запашный.Он добавил, что слоны из Мьянмы, несомненно станут центром притяжения нового кластера, поскольку в стране сегодня имеется не более 20 слонов. В дальнейшем же упор будет сделан на "национальных животных", среди которых тигры, медведи, волки, а также копытные и многие другие.Цель проекта, который будет реализовываться как государственно-частное партнерство (ГЧП), - создание первого в стране многофункционального комплекса мирового уровня для организации досуга и семейного отдыха, который станет одной из точек развития Калужской области и межрегионального пространства. Сафари-парк расположится на территории Боровского района. Концепцией предусмотрено создание рекреационных зон, гостиничной, развлекательной и обеспечивающей инфраструктуры. Планируется два этапа строительства общим сроком 7 лет, рассказали в правительстве Калужской области.

https://ria.ru/20230614/kalashnikov-1878186825.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эдгард запашный, владислав шапша, цирк братьев запашных, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия