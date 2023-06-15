https://ria.ru/20230615/rudenya-1878309680.html

Руденя возглавил делегацию Тверской области на ПМЭФ

Руденя возглавил делегацию Тверской области на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Руденя возглавил делегацию Тверской области на ПМЭФ

Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей в четверг принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:20

2023-06-15T13:20

2023-06-15T13:20

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

пмэф

пмэф 2023

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ТВЕРЬ, 15 июн – РИА Новости. Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей в четверг принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства."Для нас главной целью на Питерском форуме станет развитие отношений с действующими и поиск новых инвестиционных партнеров, увеличение рабочих мест во внебюджетной сфере, в том числе благодаря открытию новых производств, связанных с ключевыми направлениями экономики", – отметил Руденя.В течение дня губернатор проведет ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов на стенде Тверской области. В этом году он посвящен инвестиционным проектам и площадкам региона, а также развитию малых городов Верхневолжья.Особое внимание на стенде уделено Торопцу, который в следующем году отметит 950-летие первого летописного упоминания. В частности, представлен виртуальный проект "Торопец будущего", где любой желающий сможет увидеть город с завершенными инфраструктурными и культурными проектами."Одним из основных событий дня стала сессия "Как будет развиваться российская экономика". Во время сессии обсуждались вопросы структурной трансформации экономики, направления развития мировой экономики, факторов создания новой экономической модели России, способов стимулирования инвестиций", - отметили в пресс-службе.Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В 2022 году делегацией Верхневолжья было проведено более 10 деловых встреч, подписано 16 соглашений. Они касались создания и развития инновационно-промышленных парков, транспортной инфраструктуры, туризма, а также реализации инвестиционных проектов в промышленности, сфере высоких радиоэлектронных технологий, жилищном строительстве. Все подписанные соглашения находятся в стадии реализации.

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика, пмэф, пмэф 2023