https://ria.ru/20230615/rets-1878457275.html

РЭЦ и Иркутская область договорились усилить поддержку экспортеров региона

РЭЦ и Иркутская область договорились усилить поддержку экспортеров региона - РИА Новости, 15.06.2023

РЭЦ и Иркутская область договорились усилить поддержку экспортеров региона

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Иркутская область будут усиливать поддержку экспортно ориентированных компаний региона, соответствующее... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:39

2023-06-15T19:39

2023-06-15T19:39

пмэф-2023

экономика

иркутская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Иркутская область будут усиливать поддержку экспортно ориентированных компаний региона, соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."В 2022 году мы поддержали более 590 миллионов долларов экспорта из Иркутской области и видим, что компании региона могут и готовы увеличивать свое присутствие за рубежом. Иркутская область активно внедряет инструменты Регионального экспортного стандарта и создает необходимые условия для реализации своего экспортного потенциала. Наше соглашение позволит наладить более тесную работу с регионом и охватить поддержкой большее число компаний", - отметила Никишина."По итогам 2022 года и первого квартала текущего года экспортные показатели Иркутской области сохраняют положительную динамику. Основными партнерами из дальнего зарубежья традиционно являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Республика Корея, Япония, Монголия, Индия. Из стран ближнего зарубежья основные поставки продукции на экспорт осуществляются в Узбекистан, Казахстан, Республику Беларусь. У отечественных производителей есть все для того, чтобы успешно торговать на внешних рынках. Мы давно работаем с Российским экспортным центром, наше взаимодействие дает ощутимый результат. Уверен, наша совместная работа будет и дальше укреплять торгово-экономические отношения иркутских компаний с зарубежными партнерами", - сказал Кобзев.В рамках соглашения планируется формирование дорожных карт для развития экспорта иркутских компаний, актуализация мер поддержки, разработка новых инструментов акселерации компаний, а также проведение бизнес-миссий за рубежом и многое другое.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/znak-1878446231.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, иркутская область