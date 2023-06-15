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Контактная группа по Украине обсудит поставки Киеву средств ПВО - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pvo-1878320361.html
Контактная группа по Украине обсудит поставки Киеву средств ПВО
Контактная группа по Украине обсудит поставки Киеву средств ПВО - РИА Новости, 15.06.2023
Контактная группа по Украине обсудит поставки Киеву средств ПВО
Участники встречи контактной группы по поддержке Украины под руководством США обсудит поставки на Украину средств противовоздушной обороны, сообщил глава... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:33
2023-06-15T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
пентагон
пво
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Участники встречи контактной группы по поддержке Украины под руководством США обсудит поставки на Украину средств противовоздушной обороны, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в Брюсселе. Встречи глав минобороны стран НАТО начались в четверг с заседания контактной группы по Украине под руководством США. Как сообщал генсек альянса Йенс Столтенберг, контактная группа обсудит помощь Украине и подготовку ее пилотов для истребителей F-16. "Эта контактная группа сосредоточена на... обеспечении Украины системами ПВО для обороны... Я прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжили тщательно продумывать возможности, чтобы обеспечить Украину системами противовоздушной обороны, которые ей так необходимы", - заявил Остин. Глава минобороны США отметил, что члены контактной группы продолжат поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе". Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июня прибыл в Брюссель на переговоры в формате "Рамштайн" по военной помощи Киеву. Ранее Резников заявил, что на очередной встрече в формате "Рамштайн" основной будет тема коалиции по истребителям и подготовка украинских пилотов, техников и инженеров. На авиабазе Рамштайн в Германии ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230601/postavki-1875435061.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, пентагон, пво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Пентагон, ПВО
Контактная группа по Украине обсудит поставки Киеву средств ПВО

Глава Пентагона Остин: контактная группа по Украине обсудит поставку Киеву систем ПВО

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Участники встречи контактной группы по поддержке Украины под руководством США обсудит поставки на Украину средств противовоздушной обороны, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в Брюсселе.
Встречи глав минобороны стран НАТО начались в четверг с заседания контактной группы по Украине под руководством США. Как сообщал генсек альянса Йенс Столтенберг, контактная группа обсудит помощь Украине и подготовку ее пилотов для истребителей F-16.
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"Эта контактная группа сосредоточена на... обеспечении Украины системами ПВО для обороны... Я прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжили тщательно продумывать возможности, чтобы обеспечить Украину системами противовоздушной обороны, которые ей так необходимы", - заявил Остин.
Глава минобороны США отметил, что члены контактной группы продолжат поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".
Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июня прибыл в Брюссель на переговоры в формате "Рамштайн" по военной помощи Киеву. Ранее Резников заявил, что на очередной встрече в формате "Рамштайн" основной будет тема коалиции по истребителям и подготовка украинских пилотов, техников и инженеров.
На авиабазе Рамштайн в Германии ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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