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Вологодская область и "Северсталь" будут реализовывать климатический проект - РИА Новости, 15.06.2023
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Вологодская область
 
13:26 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/proekt-1878308744.html
Вологодская область и "Северсталь" будут реализовывать климатический проект
Вологодская область и "Северсталь" будут реализовывать климатический проект - РИА Новости, 15.06.2023
Вологодская область и "Северсталь" будут реализовывать климатический проект
Соглашение о реализации проекта по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению объема их поглощения подписано между правительством Вологодской области и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:26
2023-06-15T13:26
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
экономика
пмэф
пмэф 2023
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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации проекта по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению объема их поглощения подписано между правительством Вологодской области и компанией "Северсталь" на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Подписав соглашение, мы договорились с компанией "Северсталь" о том, что совместно реализуем климатический проект по вторичному обводнению болот для поглощения парниковых газов. Вологодская область получает обводнение ранее осушенных торфяников для снижения угрозы распространения торфяных пожаров. Как известно, они наиболее опасны для экосистемы как региона, так и страны в целом", – написал Кувшинников в своем телеграм-канале.По оценкам экспертов компании "Северсталь", объем улавливания может составить до 12 миллионов углеродных единиц в год, что позволит депонировать и компенсировать практически половину выбросов Череповецкого металлургического комбината."В этом году компания "Северсталь" разработала стратегию декарбонизации, по которой к 2050-2060 году мы планируем снизить выбросы СО2 на 40-60% на всех наших предприятиях. Помимо снижения углеродного следа проект направлен на восстановление биоразнообразия, гидрологического баланса и недопущения торфяных пожаров в Вологодской области", - отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев.По его словам, компания проведет научно-исследовательские, изыскательские и другие работы для научного подтверждения снижения эмиссии парниковых газов. Полученные в результате улавливания углеродные единицы подсчитают по сертифицированным стандартам и в дальнейшем используют для компенсации углеродного следа "зеленой" стали или продажи на углеродном рынке РФ.Кувшинников отметил, что крупнейшие предприятия области с 1985 года проводят модернизацию производств, снижая нагрузку на окружающую среду. Для повышения уровня своей конкурентоспособными они участвуют в реализации региональной климатической стратегии."Климатическая повестка – это не только модный тренд, это жизненная необходимость. Мы продолжаем стремиться к углеродной нейтральности", - сказал глава региона, выступая на деловой встрече по климатической безопасности.
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вологодская область, олег кувшинников, экономика, пмэф, пмэф 2023
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Вологодская область и "Северсталь" будут реализовывать климатический проект

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев во время подписания соглашения
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор компании Северсталь Александр Шевелев во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев во время подписания соглашения
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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации проекта по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению объема их поглощения подписано между правительством Вологодской области и компанией "Северсталь" на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Подписав соглашение, мы договорились с компанией "Северсталь" о том, что совместно реализуем климатический проект по вторичному обводнению болот для поглощения парниковых газов. Вологодская область получает обводнение ранее осушенных торфяников для снижения угрозы распространения торфяных пожаров. Как известно, они наиболее опасны для экосистемы как региона, так и страны в целом", – написал Кувшинников в своем телеграм-канале.
По оценкам экспертов компании "Северсталь", объем улавливания может составить до 12 миллионов углеродных единиц в год, что позволит депонировать и компенсировать практически половину выбросов Череповецкого металлургического комбината.
"В этом году компания "Северсталь" разработала стратегию декарбонизации, по которой к 2050-2060 году мы планируем снизить выбросы СО2 на 40-60% на всех наших предприятиях. Помимо снижения углеродного следа проект направлен на восстановление биоразнообразия, гидрологического баланса и недопущения торфяных пожаров в Вологодской области", - отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев.
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По его словам, компания проведет научно-исследовательские, изыскательские и другие работы для научного подтверждения снижения эмиссии парниковых газов. Полученные в результате улавливания углеродные единицы подсчитают по сертифицированным стандартам и в дальнейшем используют для компенсации углеродного следа "зеленой" стали или продажи на углеродном рынке РФ.
Кувшинников отметил, что крупнейшие предприятия области с 1985 года проводят модернизацию производств, снижая нагрузку на окружающую среду. Для повышения уровня своей конкурентоспособными они участвуют в реализации региональной климатической стратегии.
"Климатическая повестка – это не только модный тренд, это жизненная необходимость. Мы продолжаем стремиться к углеродной нейтральности", - сказал глава региона, выступая на деловой встрече по климатической безопасности.
 
Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковЭкономикаПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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