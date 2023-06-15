https://ria.ru/20230615/pozhar-1878458606.html

В Петербурге загорелись покрышки и мусор

В Петербурге загорелись покрышки и мусор - РИА Новости, 15.06.2023

В Петербурге загорелись покрышки и мусор

Мусор и покрышки загорелись в заброшенном четырехэтажном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:45

2023-06-15T19:45

2023-06-15T19:45

происшествия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мусор и покрышки загорелись в заброшенном четырехэтажном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, возгорание произошло по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 44. "Загорелись мусор и покрышки на площади 60 "квадратов". Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По словам корреспондента РИА Новости, клубы дыма видны от Экспофорума, где проходит ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург