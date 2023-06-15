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В Петербурге загорелись покрышки и мусор
В Петербурге загорелись покрышки и мусор - РИА Новости, 15.06.2023
В Петербурге загорелись покрышки и мусор
Мусор и покрышки загорелись в заброшенном четырехэтажном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:45
2023-06-15T19:45
2023-06-15T19:45
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мусор и покрышки загорелись в заброшенном четырехэтажном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, возгорание произошло по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 44. "Загорелись мусор и покрышки на площади 60 "квадратов". Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По словам корреспондента РИА Новости, клубы дыма видны от Экспофорума, где проходит ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург
В Петербурге загорелись покрышки и мусор
В Петербурге, где проходит ПМЭФ, загорелись покрышки и мусор на площади 60 "квадратов"
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мусор и покрышки загорелись в заброшенном четырехэтажном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, возгорание произошло по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 44.
"Загорелись мусор и покрышки на площади 60 "квадратов". Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По словам корреспондента РИА Новости, клубы дыма видны от Экспофорума, где проходит ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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