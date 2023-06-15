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МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе - РИА Новости, 15.06.2023
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10:08 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/posrednichestvo-1878237226.html
МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе
МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе - РИА Новости, 15.06.2023
МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе
Российскую сторону беспокоят данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе путем угроз... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:08
2023-06-15T10:08
в мире
азербайджан
армения
сша
ильхам алиев
никол пашинян
энтони блинкен
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российскую сторону беспокоят данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе путем угроз применения силы, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы",- указали в министерстве. Ранее дипломатический источник в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции. По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими". США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку. В Москве при этом ранее отмечали, что посредничество ЕС и США в решении конфликта между Ереваном и Баку направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе. Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html
азербайджан
армения
сша
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в мире, азербайджан, армения, сша, ильхам алиев, никол пашинян, энтони блинкен, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Азербайджан, Армения, США, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе

МИД: Россию беспокоят данные о попытке США навязать посредничество в Баку и Степанакерту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российскую сторону беспокоят данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе путем угроз применения силы, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы",- указали в министерстве.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
25 мая, 08:00
Ранее дипломатический источник в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции. По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".
США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку.
В Москве при этом ранее отмечали, что посредничество ЕС и США в решении конфликта между Ереваном и Баку направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.
Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник
Вчера, 08:46
 
В миреАзербайджанАрменияСШАИльхам АлиевНикол ПашинянЭнтони БлинкенЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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