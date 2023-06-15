МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе
МИД: Россию беспокоят данные о попытке США навязать посредничество в Баку и Степанакерту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российскую сторону беспокоят данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе путем угроз применения силы, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы",- указали в министерстве.
Ранее дипломатический источник в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции. По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".
США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку.
Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.