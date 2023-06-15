https://ria.ru/20230615/posrednichestvo-1878237226.html

МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе

МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе - РИА Новости, 15.06.2023

МИД: Россию беспокоят данные о попытке США посредничать в Карабахе

Российскую сторону беспокоят данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе путем угроз... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:08

2023-06-15T10:08

2023-06-15T10:08

в мире

азербайджан

армения

сша

ильхам алиев

никол пашинян

энтони блинкен

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российскую сторону беспокоят данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе путем угроз применения силы, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы",- указали в министерстве. Ранее дипломатический источник в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции. По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими". США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку. В Москве при этом ранее отмечали, что посредничество ЕС и США в решении конфликта между Ереваном и Баку направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе. Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

азербайджан

армения

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, азербайджан, армения, сша, ильхам алиев, никол пашинян, энтони блинкен, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)