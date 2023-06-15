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Воробьев: в Подмосковье 186 иностранных предприятий продолжают работать - РИА Новости, 15.06.2023
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Новости Подмосковья
 
21:49 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482103.html
Воробьев: в Подмосковье 186 иностранных предприятий продолжают работать
Воробьев: в Подмосковье 186 иностранных предприятий продолжают работать - РИА Новости, 15.06.2023
Воробьев: в Подмосковье 186 иностранных предприятий продолжают работать
Более 180 иностранных предприятий было в Подмосковье, сегодня эти предприятия продолжают работать, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:49
2023-06-15T21:49
новости подмосковья
андрей воробьев
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Более 180 иностранных предприятий было в Подмосковье, сегодня эти предприятия продолжают работать, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Это позволяет, соответственно, этой деятельности продолжаться, потому что в Подмосковье 186 предприятий было иностранных. Это, похоже, самое большое количество успешно работающих предприятий. Сегодня они работают. Но самое главное, чтоб приходили новые. Потому что мы приветствуем все умное, все технологичное, все полезное для человека, все конкурентоспособное. Поэтому, поверьте, в поиске мы поддерживаем отечественный бизнес, который находит возможности продолжения тех или иных проектов", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023. Он отметил, что санкции развернули экономику региона на восток, а на полях Петербургского международного экономического форума проходят встречи с Турцией, Китаем, Индией и не только. "Еще мы работаем с определенными компаниями. Я не буду ни в коем случае их называть. Это компании, которые являются частными, скажем, фамильными, семейными", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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андрей воробьев, пмэф 2023, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, ПМЭФ 2023, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: в Подмосковье 186 иностранных предприятий продолжают работать

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Более 180 иностранных предприятий было в Подмосковье, сегодня эти предприятия продолжают работать, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Это позволяет, соответственно, этой деятельности продолжаться, потому что в Подмосковье 186 предприятий было иностранных. Это, похоже, самое большое количество успешно работающих предприятий. Сегодня они работают. Но самое главное, чтоб приходили новые. Потому что мы приветствуем все умное, все технологичное, все полезное для человека, все конкурентоспособное. Поэтому, поверьте, в поиске мы поддерживаем отечественный бизнес, который находит возможности продолжения тех или иных проектов", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Он отметил, что санкции развернули экономику региона на восток, а на полях Петербургского международного экономического форума проходят встречи с Турцией, Китаем, Индией и не только.
"Еще мы работаем с определенными компаниями. Я не буду ни в коем случае их называть. Это компании, которые являются частными, скажем, фамильными, семейными", - добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевПМЭФ 2023Московская область (Подмосковье)
 
 
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