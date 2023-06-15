https://ria.ru/20230615/oteli-1878093625.html
В Роскачестве рассказали, насколько безопасно бронировать отели картой
В Роскачестве рассказали, насколько безопасно бронировать отели картой - РИА Новости, 15.06.2023
В Роскачестве рассказали, насколько безопасно бронировать отели картой
Одна треть систем бронирования отелей в России не обеспечивает сохранность данных своих клиентов, сообщила в ходе сессии на ПМЭФ заместитель руководителя... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:29
2023-06-15T05:29
2023-06-15T05:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Одна треть систем бронирования отелей в России не обеспечивает сохранность данных своих клиентов, сообщила в ходе сессии на ПМЭФ заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. "У 30 процентов сервисов по бронированию отелей, по состоянию на 2023 год, привязка к банковской карте не отстраивается согласно безопасному протоколу (механизм дополнительной проверки платежа посредством ввода разового кода из смс - ред). То есть одна треть систем бронирования отелей не обеспечивает сохранность данных", – сказала Михалева. Она призвала туристические компании, делающие ставку на цифровизацию, обратить внимание на соблюдение правовых норм и использование безопасных технологий работы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новости - туризм, роскачество, россия, отели, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Роскачество, Россия, Отели, Туризм
В Роскачестве рассказали, насколько безопасно бронировать отели картой
Роскачество: треть систем бронирования отелей в России небезопасна для карт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Одна треть систем бронирования отелей в России не обеспечивает сохранность данных своих клиентов, сообщила в ходе сессии на ПМЭФ заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.
"У 30 процентов сервисов по бронированию отелей, по состоянию на 2023 год, привязка к банковской карте не отстраивается согласно безопасному протоколу (механизм дополнительной проверки платежа посредством ввода разового кода из смс - ред). То есть одна треть систем бронирования отелей не обеспечивает сохранность данных", – сказала Михалева.
Она призвала туристические компании, делающие ставку на цифровизацию, обратить внимание на соблюдение правовых норм и использование безопасных технологий работы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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